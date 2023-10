Blanca 2, Sebastiano si avvicina e Liguori è geloso: anticipazioni Questa sera imperdibile appuntamento con la seconda puntata della fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Ecco cosa vedremo.

Continua l’enorme successo della fiction Blanca 2, in cui Maria Chiara Giannetta interpreta una frizzante consulente di polizia non vedente esperta in décodage dei file audio. Ma il merito va anche a Giuseppe Zeno che nella fiction interpreta il commissario Liguori, e a Pierpaolo Spollon nei panni di Sebastiano. Dopo il clamoroso debutto della prima puntata che si è aggiudicata il prime time con oltre 4 milioni di spettatori per il 23,2% di share, l’appuntamento è riconfermato per questa sera, giovedì 12 ottobre, con una seconda imperdibile puntata. Tra casi da risolvere, gelosie e drammi sentimentali, ecco qualche anticipazione di ciò che vedremo.

Blanca 2, anticipazioni seconda puntata

In questa seconda puntata intitolata "Il ladro di cani", Blanca Ferrando e i lcommissario Michele Liguori si ritroveranno a indagare su un caso di combattimenti clandestini tra cani, intenti a fermarli ad ogni costo. Il lavoro impegna molto entrambi, ma non abbastanza da distoglierli dai drammi della loro vita sentimentale e privata: Blanca è sempre più vicina a Sebastiano e questo suscita in Michele Liguori una profonda gelosia. Allo steso tempo, Blanca deve affrontare anche un altro problema: Lucia, che ormai vede Blanca come una madre, si sente profondamente tradita da lei e rifiuta del tutto la sua compagnia.

D’altra parte, Liguori ritrova Veronica, un’avvocatessa molto affascinante nonché vecchia amica d’infanzia di Michele. Anche questo rapporto ritrovato finirà per suscitare una forte gelosia in Blanca Ferrando e la presenza della donna, che lavora per la madre Livia, non le farà per nulla piacere. In tutto ciò, Blanca e Liguori dovranno però continuare a collaborare all’intricato caso in corso e cercare di risolverlo nel migliore dei modi nonostante gli imprevisti e le difficoltà.

Insomma, i protagonisti faranno molta fatica a tenere a bada i propri sentimenti e sopratutto le proprie gelosie reciproche tra nuovi arrivi, avvicinamenti, incomprensioni, drammi sentimentali e un lavoro emotivamente molto forte. Come finirà la situazione? Non rimane che scoprirlo guardando la seconda puntata in onda questa sera.

Quando e dove vedere la seconda puntata di Blanca 2

La seconda puntata di Blanca 2 andrà in onda questa sera, giovedì 12 ottobre, alle ore 21.30 circa in prima serata su Rai 1. Un appuntamento assolutamente imperdibile. La puntata sarà visibile contemporaneamente e on demand anche sulla piattaforma RaiPlay. Gli episodi di Blanca continueranno ad andare in onda ogni giovedì sera in prima serata su Rai 1 fino all’ultimo episodio previsto per giovedì 9 novembre, salvo eventuali cambiamenti di programmazione in corso d’opera.

