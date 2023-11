Blanca 2, Sebastiano al centro dell'indagine sull'attentatore Chi ha aggredito l'uomo nel parco e come se la caverà Liguori con Veronica e Blanca? Tutte le anticipazioni delle quinta puntata della fiction, in onda stasera su Rai 1.

Mara Fratus Giornalista professionista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, tornano questa sera, giovedì 2 novembre, con una nuova imperdibile puntata di Blanca 2. La fiction, in onda su Rai 1 dalle 21.30 è giunta alla seconda stagione e sta appassionando milioni di telespettatori che vogliono sapere come andrà a finire l’indagine sull’attentatore. Nell’episodio di stasera, infatti, dal titolo Il cacciatore di bambini, vedremo Sebastiano inaspettatamente al centro dell’indagine. Ecco tutte le anticipazioni della quinta puntata.

Blanca 2: le anticipazioni della quinta puntata (2 novembre)

Continuano le indagini di Blanca. La fiction, in onda giovedì 2 novembre, è giunta alla seconda stagione e nella puntata di questa sera, la penultima di questo capitolo, vedremo un clamoroso colpo di scena. Nell’episodio dal titolo Il cacciatore di bambini, infatti, Sebastiano si ritrova inaspettatamente al centro dell’indagine sull’attentatore, mentre si indaga sulla misteriosa aggressione ai danni di un uomo di origini mediorientali, avvenuta in un parco cittadino.

Intanto, in questa quinta puntata vedremo anche Liguori alle prese con la sua vita privata: l’uomo è di nuovo diviso tra Veronica, con cui ha riscoperto un lato di sé nascosto da tempo, e Blanca, che lo attrae da sempre e di cui non riesce a fare a meno. Nel frattempo la nostra protagonista si mette alla prova con Lucia facendo la mamma a tutti gli effetti, ma una serie di eventi inaspettati la farà tornare protagonista dell’indagine sull’attentatore.

Quando e dove vedere la quinta puntata di Blanca 2

La quinta puntata di Blanca 2 andrà in onda stasera in tv su Rai 1, alle ore 21.30 circa in prima serata. La fiction sarà visibile contemporaneamente e on demand anche sulla piattaforma RaiPlay. L’ultimo episodio, il sesto, è previsto per giovedì 9 novembre, salvo eventuali cambiamenti di programmazione.

