Arriva anche la quarta puntata di Blanca 2, in onda stasera giovedì 26 ottobre, alle ore 21:30 su Rai1. La trama della fiction ha continuamente tenuto gli spettatori sulle spine, e con il nuovo episodio intitolato Fumo negli occhi, ci si aspetta un ulteriore sviluppo delle intriganti vicende che coinvolgono i protagonisti. Tra i personaggi principali, ancora una volta Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Vediamo quali sono le anticipazioni più rilevanti di questa quarta puntata.

Anticipazioni della quarta puntata di Blanca 2

Uno dei punti centrali di questa puntata sarà la riapertura del caso dell’attentatore, un pericolo costante per la sicurezza di molti. Blanca inizia a investigare su questa figura enigmatica, ma stavolta ci sono novità importanti. Le Forze dell’Ordine decidono di istituire un’unità di crisi specifica per affrontare questa minaccia. Il capo della DIGOS, Paolo Sivori, sarà alla guida di questa squadra dedicata a catturare l’attentatore e mettere fine al terrore che ha seminato.

Nonostante il suo impegno nel risolvere il caso dell’attentatore, Blanca non sarà completamente assorbita da questa indagine. Infatti, si troverà a doversi occupare di un altro caso altrettanto sanguinoso e intrigante. In particolare, cercherà di scoprire la verità su un omicidio che ha come unica testimone una ragazza non vedente. Questa situazione metterà alla prova le sue abilità investigative e la sua determinazione a far valere la giustizia. Mentre la tensione cresce in tutte le direzioni, la vita dei personaggi principali della serie subirà ulteriori sconvolgimenti. Sebastiano, uno dei personaggi chiave, si troverà nei guai, portando ancor più caos in una trama già intricata. Nel frattempo, Michele Liguori dovrà affrontare un ostacolo personale che potrebbe riavvicinarlo a Blanca. Questo sviluppo potrebbe avere un profondo impatto sulla storia e sui rapporti tra i protagonisti.

Dopo queste intriganti anticipazioni, possiamo essere certi che la trama di Blanca 2 è in costante evoluzione, promettendo di mantenere alta l’attenzione degli spettatori e di offrire nuovi colpi di scena che terranno incollati allo schermo tutti gli appassionati della serie.

Quando e dove vedere la seconda puntata di Blanca 2

La terza puntata di Blanca 2 andrà in onda Stasera in tv su Rai 1, alle ore 21.30 circa in prima serata. Un appuntamento assolutamente da non lasciarsi scappare. La puntata sarà visibile contemporaneamente e on demand anche sulla piattaforma RaiPlay. Gli episodi di Blanca continueranno ad andare in onda ogni giovedì sera in prima serata su Rai 1 fino all’ultimo episodio previsto per giovedì 9 novembre, salvo eventuali cambiamenti di programmazione.

