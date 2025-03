Bianca Guaccero, l'annuncio: “sorprese in arrivo” dopo la delusione in Rai. Cosa succede (e cosa c'entra Pernice) Dopo i suoi ultimi successi televisivi, la conduttrice potrebbe presto tornare sul piccolo schermo (e non da sola): ecco qualche dettaglio in più.

Bianca Guaccero sta vivendo un periodo molto bello (e indubbiamente meritato) sia dal punto di vista personale che professionale. L’amore con Giovanni Pernice continua ad andare gonfie vele e i due stanno programmando il loro futuro insieme passo dopo posso. Dal punto divista della carriera, invece, Bianca è reduce da una serie di grandi successi: la vittoria di Ballando con le stelle, la conduzione con Nek del programma Dalla strada al palco e la co-conduzione del PrimaFestival. La domanda sorge allora spontanea: quali altri progetti avrà in serbo? Di recente, Bianca ha pubblicato sui social diverse frasi allusive in merito a grandi sorprese in arrivo: cerchiamo di capire cosa bolle in pentole.

Bianca Guaccero, dopo la delusione Rai rivela: "Sorprese in arrivo"

Nelle ultime settimane, il nome di Bianca Guaccero aveva iniziato a circolare tra le ipotesi per la nuova conduzione di Estate in Diretta, il programma che prenderà il posto de La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai1 durante i mesi estivi. Nonostante il nome di Bianca fosse tra i favoriti, le ultime indiscrezioni hanno invece fatto sapere che al fianco di Gianluca Semprini, al timone del programma, vedremo molto probabilmente Greta Mauro, ex volto di Matrix.

Niente paura, però, perché archiviato un programma ecco che ne spunta subito un altro. Proprio nelle ultime ore, Bianca Guaccero è nuovamente apparsa su X con una frase che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di tutti: "Occhi aperti! Sorprese in arrivo… e non ditemi che non vi avevo avvisati". Una frase che lascia dunque pensare all’arrivo di nuovi progetti per la showgirl e conduttrice.

Bianca Guaccero, dove potremmo vederla (e non da sola)

Ora, la vera domanda è: quali saranno i prossimi progetti di Bianca Guaccero? Al momento non si hanno notizie certe, ma ovviamente aleggiano già nell’aria le prime ipotesi. Tra le teorie più papabili troviamo la possibilità che Bianca Guaccero possa essere chiamata alla conduzione del programma che rimpiazzerà La Volta Buona di Caterina Balivo durante l’estate, sempre nel primo pomeriggio di Rai1.

Allo stesso tempo, però, si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali nella prossima stagione televisiva potremo vedere Bianca alle redini di un vero e proprio one-woman-show. Un progetto che, sempre secondo i rumors non confermati, potrebbe prevedere anche la partecipazione di Giovanni Pernice. Insomma, al momento non c’è nulla di certo, ma Bianca sta vivendo davvero un momento di grande successo e quasi sicuramente, in un modo o nell’altro, presto tornerà con la sua bravura e il suo sorriso ad ammaliare i telespettatori.

