Bianca Guaccero sbarca su Canale 5 (senza Pernice): il colpaccio del ‘Biscione’, cosa farà La conduttrice in arrivo sulle reti Mediaset: il momento magico dell'attrice 44enne tra programmi in televisione e l'amore con il ballerino di Ballando.

Bianca Guaccero sta vivendo un periodo meraviglioso tra l’amore arrivato nella sua vita da qualche mese, il trionfo a Ballando con le stelle e adesso l’ospitata in uno dei salotti più noti del piccolo schermo, quello di Silvia Toffanin. La showgirl sarà infatti da lei intervistata durante la puntata di Verissimo di domenica 23 marzo.

Bianca Guaccero ospite a Verissimo

Molti aspettavano anche Giovanni Pernice per una doppia intervista con Bianca Guaccero a Verissimo da Silvia Toffanin. I fan dovranno "accontentarsi" soltanto della conduttrice di Bitonto. Ci sarà molto da chiacchierare tra la sua vita sentimentale che ha preso il volo e quella professionale non da meno, anzi. La showgirl infatti ha concluso, durante lo scorso mese di dicembre 2024, l’avventura con Ballando con le stelle, vincendo insieme a Giovanni Pernice. Con quest’ultimo si è legata sentimentalmente e il rapporto sembra andare per il verso giusto, proseguendo a gonfie vele. La vittoria del dancing show di Milly Carlucci l’ha portata ad altre grandi esperienze televisive come la co-conduzione insieme a Nek di Dalla strada al palco, programma promosso da Rai 2 a Rai 1 in cui si esibiscono gli artisti di strada. Dopodiché per Guaccero si sono aperte le porte del PrimaFestival, in cui ha condotto i momenti precedenti alla kermesse canora di Carlo Conti affiancata da Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Adesso invece si prospetterebbe per lei la possibilità di condurre una trasmissione estiva su Rai 1, di cui però non c’è già certezza.

La storia con Giovanni Pernice

Tra Bianca Guaccero e il suo maestro di ballo nel programma del sabato sera di Rai 1 di Milly Carlucci è scoccato subito il colpo di fulmine. La showgirl non si metteva in gioco in amore da molto tempo, praticamente dal 2017 quando terminò la storia con Dario Acocella, padre di sua figlia Alice. Infatti ha dichiarato in un’intervista di febbraio: "Quando ho conosciuto Giovanni l’ho messo davanti ai miei muri e non si è mai arreso. Ha lottato, pazientato, ha saputo aspettarmi e rispettarmi. Ha visto al di là delle barriere che avevo messo tra di noi e, pian piano, ha conquistato la mia fiducia. Averlo come insegnante di ballo mi è servito per capire spessore e cifra dell’uomo che è". Inoltre ha detto che il suo compagno di vita è la prima persona che crede in lei e nei suoi sogni oltre ai suoi genitori: "Mi vuole vedere felice, ci tiene che io insegua i miei sogni ed è orgoglioso di ciò che faccio".

