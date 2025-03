Bianca Guaccero e Pernice, guai all’orizzonte: il ballerino ‘sparirà’ a lungo L'amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, nato a Ballando Con Le Stelle, procede a gonfie vele ma, presto potrebbero trovarsi di nuovo distanti: il motivo

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono più uniti che mai, anche se distanti. Per chi non lo sapesse, si sono conosciuti a Ballando Con Le Stelle, dove lui era il suo insegnante di danza e lei una concorrente. Tra loro è scoccata la scintilla, dando vita a una storia d’amore che li ha resi inseparabili. La coppia, nata nell’ultima edizione dello show di Rai 1, è più unita che mai, nonostante la distanza. Giovanni si trova attualmente a Londra, dove vive, lavora ed è impegnato in un tour teatrale con il suo spettacolo, mentre Bianca è in Italia, dove ha ritrovato il successo come conduttrice (e si vocifera che potrebbe condurre La Volta Buona). Nelle ultime ore, però, c’è un’indiscrezione che, se dovesse essere confermata, vedrebbe Guaccero e Pernice ‘costretti‘ nuovamente a stare distanti per altri mesi. Cerchiamo di capire il perché nei prossimi paragrafi.

Giovanni Pernice al Grande Fratello inglese?: Bianca Guaccero sempre più lontana

La distanza tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice potrebbe prolungarsi ulteriormente. Non solo il tour teatrale del ballerino a Londra che li tiene distanzi, anzi. Stando ad alcune notizie riportate sui magazine inglesi, Pernice potrebbe entrare nel cast della prossima edizione di Celebrity Big Brother nel Regno Unito (ovvero, la versione inglese del Grande Fratello). In Inghilterra, il ballerino è noto anche per la sua partecipazione a Strictly Come Dancing. In passato, ha ricevuto accuse di bullismo da parte dell’attrice Amanda Abbington. Tuttavia, nonostante le accuse, è stato assolto dopo un’indagine della BBC.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In seguito a quell’incidente, sono state introdotte nuove misure di sicurezza per i concorrenti. Ora, a quanto pare, Giovanni potrebbe entrare nel reality e avere l’occasione di farsi conoscere meglio. Tutto questo, però, lo terrebbe ancora più lontano da Bianca Guaccero, visto che il programma prevede l’isolamento dal mondo esterno per tre settimane.

Bianca Guaccero e i prossimi progetti televisivi

Chiaramente, quelle riportate nel paragrafo precedente sono solo indiscrezioni. Quindi, non date nulla per certo perché bisogna avere la certezza. Intanto, Bianca Guaccero, dopo Ballando Con Le Stelle, ha ritrovato la sua serenità come conduttrice. Stando ad alcune notizie circolate, nei prossimi mesi, potrebbe prendere il posto di Caterina Balivo a La Volta Buona. Inoltre, presto Guaccero sbarcherà su Canale 5 ma non come conduttrice, bensì come ospite. Infatti, domenica 23 marzo 2025, Bianca sarà ospite di Silvia Toffanin nella nota trasmissione Mediaset, Verissimo. Chi si aspettava un’intervista di coppia (con Pernice) dovrà ‘accontentarsi’ solo della sua presenza. Siamo certi che Guaccero si racconterà senza filtri e cuore aperto.

Potrebbe interessarti anche