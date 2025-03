Bianca Guaccero a Giovanni Pernice: “Chi non ti apprezza...”, le parole (tenerissime) che infiammano il web La conduttrice e il ballerino sembrano essere più in sintonia che mai, e la conferma arriva proprio dalle dolci parole a lui dedicate: cosa ha detto.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono innamoratissimi e non perdono occasione per mostrarlo anche alla luce del sole. Dopo il loro primo incontro a Ballando con le stelle, nelle vesti di concorrente e maestro di ballo, i due non si sono più lasciati, condividendo il successo l’uno dell’altra tra l’Italia e Londra, dove attualmente Pernice vive e lavora. Nelle ultime ore, Bianca è tornata a parlare del suo amore per Giovanni anche attraverso le Instagram stories, con una dolcissima dedica che ha sciolto il cuore di tutti: ecco le sue parole.

Bianca Guaccero, dolce dedica a Giovanni: "Il mondo deve sapere quanto sei speciale"

"Ad un certo punto nella tua vita arrivano persone che ti rieducano a credere. Ad avere fiducia. Ad essere felice. Ad un certo punto sei arrivato tu. E voglio che il mondo sappia quanto tu sia speciale. Tu hai gli occhi trasparenti come l’acqua. E chi non ti apprezza è solo perché non comprende la tua bellezza. Non l’ha mai vista", ha scritto Bianca Guaccero tra le Instagram stories dedicando un pensiero dolcissimo al compagno Giovanni Pernice.

Bianca ha infatti rivelato più volte di aver avuto difficoltà a lasciarsi andare, soprattutto dopo le delusioni d’amore vissute in passato, ma alla fine l’amore per Giovanni ha prevalso su tutto e, probabilmente, anche il bellissimo rapporto che Pernice è riuscito a costruire con la figlia di Bianca, la piccola Alice, ha sicuramente reso più semplice la situazione. Con questa meravigliosa dedica Bianca ha nuovamente confermato come le cose tra loro continuino ad andare a gonfie vele. Una dedica che la conduttrice ha riportato anche in inglese, dato che gran parte del pubblico di Giovanni proviene propri dal Regno Unito, dove lui attualmente vive e lavora, anche se presto tornerà in Italia per stare accanto alla sua nuova famiglia.

Bianca Guaccero tra amore e successo lavorativo

Per Bianca Guaccero questo è dunque un periodo decisamente favorevole: l’amore va a gonfie vele e sul lavoro la conduttrice continua a macinare un successo dietro l’altro. Dopo l’esperienza nello show Dalla Strada al Palco con Nek, e la conduzione del PrimaFestival, pare che per Bianca possa arrivare anche un nuovo progetto estivo. Da giugno 2025 tornerà nel pomeriggio di Rai 1 il programma Estate in Diretta, versione estiva dell’amatissimo format condotto da Alberto Matano. Al timone di questa nuova edizione ritroveremo nuovamente Gianluca Semprini e, secondo le ultime indiscrezioni di TvBlog, il ruolo che prima era di Nunzia De Girolamo potrebbe essere affidato, tra i tanti nomi in ballo, anche a Bianca Guaccero.

