Bianca Guaccero e le parole della madre su Pernice, la risposta inattesa: “Ci si può innamorare in un giorno” Ospite a La Vita in diretta, Bianca Guaccero ha commentato il suo percorso a Ballando con le stelle e le parole dette da sua madre su Giovanni Pernice.

CONDIVIDI

A un tiro di schioppo dalla finale di Ballando con le stelle, i riflettori del dance show di Rai 1 restano puntati su Bianca Guaccero, per due motivi. Il primo è di natura tecnica, visto che l’ex conduttrice di ‘Detto, Fatto’ in pista si è rivelata un portento e al momento è la papabile più accreditata alla vittoria del programma. L’altro riguarda l’aspetto del gossip che gira attorno al carrozzone Ballando, poiché Bianca in questa edizione ha tenuto banco anche in virtù dell’amore nato in pista con il suo maestro Giovanni Pernice.

Bianca Guaccero a La Vita in diretta, le parole su Giovanni Pernice

Sono queste, dunque, le ragioni che ormai da mesi spingono trasmissioni e giornalisti a contendersi Bianca, che questo pomeriggio ha scelto il salotto del La vita in diretta per fare il punto della situazione a pochi giorni dall’ultimo atto di Ballando. Dal conduttore Matano agli ospiti presenti in studio –tra cui il giornalista Alessi, la conduttrice Barbara De Rossi e il giurato di Ballando Fabio Canino – per lei sono fioccati complimenti dopo l’esibizione offerta nella semifinale. "Io non sono una ballerina professionista", ha risposto Bianca Guaccero. "Il merito è di Giovanni che è un grandissimo insegnante". Poi la conduttrice pugliese ha speso un commento sul suo cammino a Ballando con le stelle 2024, un’edizione che l’ha vista spiccare per la qualità delle esibizioni offerte sin dalle primissime puntate. "E’ stato un percorso più mentale che fisico, un percorso in cui ho dovuto superare i miei limiti e le mie paure. Ringrazio tutto il carrozzone che ruota attorno alla show e ovviamente Milly Carlucci".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Canino tifa Guaccero, le fidanzate londinesi di Pernice

Inevitabilmente, poi, il discorso in studio è caduto sulla relazione tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. I due sono ormai ufficialmente una coppia, anche se la Bianca per il momento preferisce non affrontare ancora direttamente l’argomento a differenza di sua madre Rosa, che sabato scorso nella clip di presentazione alla esibizione in semifinale di Bianca ha speso parole al miele per la relazione della figlia: "Io credo che Bianca abbia trovato l’amore vero. Spero che vada tutto bene. Spero che Giovanni diventi mio genero!". Sul tema è intervenuto Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha svelato un retroscena su Pernice: "L’ho sentito e non mi ha voluto confermare l’amore, è diventato più maturo. Giovanni nel suo periodo londinese (è stato maestro dell’edizione inglese di Ballando, ndr) ha avuto diverse fidanzate". "Tra loro c’è un amore grandissimo e si vede", ha aggiunto l’attrice Barbara De Rossi. Mentre il giudice Fabio Canino ha svelato senza giri di parole di avere una predilezione speciale per la coppia: "Io tifo per Bianca e Giovanni. Questa unione li aiuta tanto anche in pista, tra loro c’è una intesa speciale".

A chiudere il dibattito è stata proprio Bianca Guaccero, che si è agganciata proprio alle parole spese da sua madre per ribadire – tra le righe – il suo amore per Giovanni Pernice. "Se sono innamorata? Ci conosciamo da 3 mesi, qualcuno ha storto il naso per le parole di mia mamma. Mia zia ha risposto: ci si può innamorare anche in un giorno".

Potrebbe interessarti anche