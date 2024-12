Ballando con le stelle, il non vedente Chris McCausland vince la versione inglese. Esibizione finale choccante A Strictly come dancing ha trionfato il comico non vedente, un primato nella storia dello show: cancellate le polemiche della scorsa edizione a causa di Pernice.

Una bella storia che arriva dal Regno Unito: a trionfare a Strictly come dancing, la versione inglese di Ballando con le stelle è stato Chris McCausland. Il comico è non vedente e ha dedicato la sua vittoria a tutti coloro che pensano di non farcela. Un esempio di forza e resilienza.

Il trionfo a Ballando con le stelle inglese di Chris McCausland

Chris McCausland, comico britannico di 47 anni, ha vinto l’edizione di quest’anno di Strictly come dancing, ottenendo un primato per il programma della Bbc. Il suo commento, dopo essere stato decretato vincitore, è stato: "La mia vittoria è per tutti quelli a cui è stato detto che non sarebbero riusciti a fare qualcosa e per quelli che hanno pensato di non riuscire in qualcosa. Con le opportunità, il sostegno e la determinazione giusti, tutto può succedere". Il comico ha ballato in coppia per tutta la durata della gara in onda sulla Bbc con Dianne Buswell. I due, durante la finale del Ballando con le stelle versione inglese, hanno danzato per qualche minuto in un studio completamente al buio. In questo modo hanno dimostrato cosa vuol dire vivere senza luce come McCausland che da quando aveva soltanto vent’anni si è ammalato di retinite pigmentosa, ovvero una degenerazione del tessuto della retina.

Durante quest’edizione di Ballando con le stelle in Inghilterra ha partecipato allo show anche un’altra persona affetta da disabilità, Tasha Ghouri, che è sorda ed è nota per aver preso parte a Love Island. In passato un’altra concorrente affetta da sordità aveva danzato nel programma danzante della Bbc ovvero Rose Ayling-Ellis.

Le accuse a Giovanni Pernice durante Strictly come dancing

Il programma della Bbc si è lentamente ripreso quest’anno dopo gli scandali dell’edizione precedente in cui Giovanni Pernice, attuale compagno e ballerino professionista in coppia con Bianca Guaccero (coppia anche nella vita), avrebbe avuto un comportamento errato nei confronti della sua partner di ballo a Strictly come dancing. Si tratta di Amanda Abbington, l’attrice, nota principalmente per avere interpretato Josie Mardle in Mr Selfridge e Mary Morstan in Sherlock, ha ricevuto delle scuse dall’emittente britannica a seguito di molestie e bullismo che Penice avrebbe usato contro di lei. L’indagine interna della Bbc si è risolta in un nulla di fatto nonostante siano state confermate le accuse verbali del ballerino all’attrice inglese. Intanto a inizio Ballando con le stelle (versione nostrana) Milly Carlucci si era espressa sul caso di Pernice in questi termini: "La storia di Giovanni è una storia particolare e da noi non si sarebbe verificata. La sua compagna di ballo ha parlato di bullismo. La Bbc non ha le telecamere nelle sale prove. Da noi questo non avverrebbe. Noi siamo stati a stretto contatto con la Bbc: a distanza di nove mesi non è uscito nulla".

