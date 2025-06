Guè Pequeno, cos'è la blefaroptosi: il suo problema all’occhio diventato un tratto distintivo Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sfera personale del noto rapper milanese, ex membro del gruppo dei Club Dogo con Jake La Furia e Don Joe.

Guè Pequeno è un noto rapper milanese che, dopo un periodo come parte del gruppo dei Club Dogo, ha intrapreso la carriera da solista ottenendo un grande successo. Tra i suoi dischi più famosi ricordiamo Bravo ragazzo, Santeria, Sinatra, Guesus, Madreperla e Tropico del Capricorno. Oltre che per i suoi brani popolari, di Guè si è parlato spesso anche in termini di cronaca rosa per i diversi flirt che gli sono stati attribuiti nel corso degli anni, e per la nascita della figlia Celine avvenuta nel 2021. Scopriamo allora qualcosa di più sulla vita privata del rapper.

Guè Pequeno, le ex famose e la figlia Celine

Nei diversi anni di carriera, a Guè Pequeno sono stati attribuiti numerosi flirt, tra i quali quelli con Nicole Minetti, Elena Morali, Sara Tommasi e la showgirl spagnola Natalia Bush. Ciò che è certo è che, dal 2019, il rapper ha avuto un’importante relazione con la modella cubana Yusmary Ruano con la quale nel 2021 ha dato alla luce la figlia Celine. La storia d’amore è poi finita ma i due sono comunque rimasti in ottimi rapporti. Alla nascita della figlia, Guè aveva anche sottolineato di non volerla mostrare sui social precisando: "Non sono uno che mette la foto del neonato sui social: non voglio che mi denunci quando avrà 18 anni. Devo ancora realizzare. È così piccola che non c’è interazione, ma so che mi arricchirà e mi cambierà nel tempo".

Guè Pequeno, il problema all’occhio diventato un tratto distintivo

Dal punto di vista fisico, Guè Pequeno è riuscito a fare di un problema un vero e proprio segno distintivo. Il rapper è infatti anto con una malformazione alla palpebra dell’occhio sinistro: una blefaroptosi, conosciuta anche come ptosi palpebrale, che gli impedisce di aprire completamente l’occhio. Nonostante la possibilità di risolvere il difetto chirurgicamente, Guè ha preferito non metterci mano e tenere questa caratteristica come suo tratto distintivo. Prima ancora di chiamarsi Guè, il rapper si faceva infatti chiamare ‘Il Guercio’ proprio per questa sua peculiarità.

Guè Pequeno, il video ‘scandaloso’ reso pubblico per sbaglio (o forse no)

Guè Pequeno è molto attivo su Instagram, dove ad oggi può vantare ben 2.7 milioni di follower. Qualche anno fa, il nome del rapper ha però fatto il giro del web per un video ‘scandaloso’, nel quale praticava autoerotismo, apparso proprio per sbaglio sul suo profilo. Una gaffe che non è certo passata inosservata e che molti hanno considerato, in realtà, una mossa pubblicitaria studiata a tavolino per far parlare di sé. L’unica certezza è che il rapper ha reagito alla situazione con la sua consueta ironia senza scomporsi più di tanto.

