Guè, la vita privata: la 'fuga' all’estero, l’ex fidanzata cubana, il video hard 'sfuggito' Il rapper sarà ospite stasera nell'ultima puntata di Belve: nei suoi 20 anni di carriera tanti gossip e qualche scandalo piccante: "È stato un incidente".

Ci sarà anche Guè Pequeno questa sera nell’ultima puntata di Belve. Il rapper, classe 1980, sarà ospite nel talk di Francesca Fagnani, pronto a rispondere alle domande irriverenti e senza sconti della conduttrice su carriera, vita privata e scandali. Nell’anteprima dell’intervista, Guè ha parlato anche del suo rapporto con Fedez, e cosa pensa del cantante: "È un personaggio che fa qualcosa completamento all’opposto del mio", le sue parole e non è certo un mistero che tra i due non corra buon sangue. Cosimo Fini, così all’anagrafe Pequeno, è nel mondo della musica sin dall’adolescenza: i primi pezzi pubblicati risalgono a dopo la maturità classica, per poi entrare a far parte del Club Dogo e, infine, dedicarsi alla carriera da solista. Anche la sua vita privata è stata spesso sotto i riflettori, a volte anche a causa di alcuni video hot pubblicati per errore sui social.

Guè Pequeno, la vita in Svizzera, gli amori famosi e l’ex fidanzata cubana

Da qualche anno Gué Pequeno ha deciso di vivere stabilmente in Svizzera, precisamente a Lugano. Per molti si è trattato di una scelta legata alle tasse ma il rapper aveva precisato a Repubblica: "Vivo in Svizzera non per ragioni fiscali, ma perché se vogliono rompermi i cogli*ni almeno devono varcare il confine". Durante la sua carriera ventennale, il cantante è stato spesso al centro del gossip per via delle sue relazioni e flirt: da Nicole Minetti, a Elena Morali, passando per Sara Tommasi fino alla presunta liaison con Vera Gemma. Tra le storie d’amore più importanti di Guè, sicuramente c’è quella con la modella cubana Yusmary Ruano, iniziata nel 2019 e dalla quale è nata sua figlia Celine nel 2021. I due si erano conosciuti nel 2016, quando avevano collaborato al brano "Santeria", poi la nascita della piccola e la fine della relazione: "Lei è una mia ex ragazza, non siamo più insieme. Siamo genitori divisi ma siamo ancora in ottimi rapporti, per il bene della bambina", ha raccontato al Corriere parlando di Ruano.

Guè e i video hard pubblicati per sbaglio: "È stato un incidente"

Non una, ma per ben due volte Guè Pequeno ha postato per sbaglio dei video hot sul suo profilo Instagram ufficiale. Il primo errore risale al 2017, quando all’alba di un giorno di agosto sulle storie è apparsa all’improvviso una clip dove il rapper si masturbava. Il video, forse destinato a una lei non identificata, è finito così online e, benché cancellato subito dopo, è diventato virale.

Tantissime le critiche, a cui lui ha risposto a tono, sempre a mezzo social: "È un argomento molto attuale, una pratica molto diffusa, che si pratica nell’intimità. Io l’ho praticata su Instagram.. con molto piacere. Il video si è reso pubblico per sbaglio. Quindi ovviamente, per chi non avesse capito, o non volesse capirlo, chiaramente è stato un incidente".

Il secondo episodio, invece, risale al 2023. In quell’occasione Guè aveva pubblicato, sempre per errore, un video in cui faceva sesso con una donna. Il volto dell’artista non si vede, ma la sua mano tatuata e la sua voce sono inequivocabili. Il filmato è rimasto online solo per pochissimi minuti, ma abbastanza perché fosse screenshottato e ricondiviso ovunque, anche se fortunatamente dalle immagini era impossibile risalire all’identità della ragazza.

