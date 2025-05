Lunetta Savino, la vita privata: il compagno ‘a distanza’, il divorzio lacerante e il figlio lontano Ospite stasera a Belve, l'attrice ha vissuto una separazione dolorosa ma ha ritrovato l'amore con Saverio Lodato: "Una storia importante".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Lunetta Savino sarà una delle protagoniste della nuova puntata di Belve. Questa sera l’attrice si racconterà a Francesca Fagnani, portando davanti alle telecamere del talk aspetti inediti della sua carriera e vita privata. Ricordata e amata dal grande pubblico per il ruolo di Cettina in Un medico in famiglia, Savino è stata al centro di numerose altre fiction e film: da Libera a Studio Battaglia, passando per Mine Vaganti e tanti altri lavori di successo. Da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è stata sposata fino al 1994 con l’attore Franco Tavassi e dal loro amore, nel 1988 è nato il figlio Antonio. Dopo il divorzio l’attrice ha avuto altre relazione, come quella con il collega Paolo Bessegato, e dal 2025 è legata ufficialmente al giornalista e scrittore Saverio Lodato, conosciuto sul set di Felicia Impastato.

Lunetta Savino, il dolore per il divorzio e l’amore per il figlio lontano

Riservatissima per quanto riguarda la sua vita privata, Lunetta Savino è stata sposta con l’attore teatrale Franco Tavassi. Dal loro amore, finito nel 1994 con un divorzio è nato l’unico figlio dell’attrice, Antonio. "Ho avuto altre storie, ma mi sa che non sono destinata all’amore eterno. Sono nata con l’idea dei nostri genitori che stavano insieme tutta la vita. Poi, la mia generazione ha fatto coincidere il matrimonio con l’amore e i rapporti sono diventati instabili", aveva raccontato Savino al Corriere della Sera, spiegando di aver sofferto la scelta della separazione:

Io stessa ho sofferto il divorzio, avevo un figlio piccolino, volevo resistere. Pensavo: ne risente. Però, ho superato tutto e, ogni volta, spero ancora che sia per sempre.

Oggi il suo unico figlio, Antonio Tavassi, vive all’estero, cosa che Lunetta Savino aveva confidato con un velo di tristezza a Oggi è un altro giorno: "È andato all’estero a lavorare, parlava anche bene l’inglese quindi sì, è partito…". L’attrice ha sempre lasciato libero il figlio nelle sue scelte, anche se la lontananza non è certo facile, soprattutto perché i due hanno uno splendido rapporto, come si capisce anche dalle foto che la donna posta sui social.

L’amore a distanza tra Lunetta Savino e Saverio Lodato: "Ognuno ha i propri spazi"

Dal 2015 Lunetta Savino ha una relazione con il giornalista e scritto Saverio Lodato. I due si sono conosciuti durante le riprese di Felicia Impastato, in cui lei interpretava la madre di Peppino Impastato e lui curava la sceneggiatura della pellicola. "Ci siamo conosciuti a una cena informale a casa di amici comuni. Lui non sapeva chi fossi io, io non sapevo chi fosse lui, siamo partiti da zero e, da allora, stiamo vivendo una storia importante. Saverio non ha paura di dire e di scrivere quello che pensa, correndo grossi rischi. Grazie a lui, ho capito qualcosa in più sul problema mafia e mi ha dato anche qualche strumento in più per affrontare il mio personaggio", raccontava Savino al Corriere.

Una storia importante, come ha sottolineato la stessa attrice, ma vissuta a distanza dato che lei vive a Roma e lui a Palermo: "Io e Saverio facciamo tanti viaggi per stare insieme. Qualche volta viene lui da me, qualche volta vado io da lui. Spesso partiamo insieme per altre mete. È una storia in cui ognuno di noi ha i propri spazi", aveva dichiarato Lunetta, lasciando intendere che l’indipendenza è uno dei segreti della loro solida storia d’amore.

