Belén e Fabrizio Corona paparazzati insieme, il retroscena e le parole della showgirl: cosa succede La showgirl argentina ha anche incontrato per la prima volta Sara Barbieri, la compagna dell’ex re dei paparazzi incinta di otto mesi: cosa si sono detti

Tra Belén Rodríguez e Fabrizio Corona è tornato il sereno. Nonostante la vita sentimentale della showgirl abbia indubbiamente vissuto alti e bassi (soprattutto negli ultimi tempi), a 12 anni dalla separazione dall’ex re dei paparazzi sembra proprio che tra i due sia rimasto un rapporto di grande affetto. Come mostrato dagli scatti diffusi dal settimanale Chi, infatti, Belén e Corona si sono incontrati a cena a Milano. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Belén Rodríguez e Fabrizio Corona a cena

Tra Belén Rodríguez e Fabrizio Corona – come detto – non c’è alcun ritorno di fiamma. Nei giorni scorsi, tuttavia, i due si sono incontrati casualmente a cena nel lussuoso boutique hotel Portrait Milano, nella zona di Porta Venezia del capoluogo lombardo. La showgirl argentina era accompagnata dall’amica Martina Menegon, mentre l’imprenditore siciliano si trovava nello stesso locale insieme a Sara Barbieri. Belén ha così potuto conoscere finalmente la compagna dell’ex re dei paparazzi, incinta di otto mesi e pronta a diventare genitore per la prima volta (la seconda per Corona, dopo il figlio Carlos Maria nato dalla relazione con Nina Moric).

Il rapporto della ex coppia

Come mostrato dalle foto diffuse dal settimanale Chi che ha "pizzicato" i due nell’hotel, Belén Rodríguez e Fabrizio Corona si sono incrociati con grande piacere e si sono salutati calorosamente. Tra i due, protagonisti di una chiacchieratissima relazione nel mondo dello spettacolo risalente ormai a più di 12 anni fa – fa notare il magazine di Alfonso Signorini – c’è chiaramente un rapporto di grande affetto, di amicizia e di stima.

L’ex coppia sta affrontando un periodo molto diverso dal punto di vista professionale e privato. Se Fabrizio Corona continua a fare discutere l’intero mondo dello show business a suon di ospitate e nuovi retroscena svelati in vari podcast, la sua gioia in vista della nascita del secondo figlio è incontenibile. Belén, invece, è tornata finalmente in tv (nel circuito Discovery, su Nove e Real Time) dopo l’addio a Mediaset e Le Iene e l’anno "sabbatico", ma la relazione con Angelo Edoardo Galvano – come ipotizzano gli ultimi rumor – continua a vivere momenti di alti e bassi e il futuro della coppia sembra incerto.

