Belén porta il fidanzato Angelo Edoardo Galvani nel suo posto speciale, ma piovono critiche La showgirl ha raggiunto l’isola di Albarella insieme alla famiglia e secondo testimoni avrebbe invitato anche il nuovo compagno, oggetto bersaglio di uno sfogo di una fan sui social

Belén Rodríguez si prepara al suo ritorno in televisione e ricarica le batterie in vista dei prossimi impegni. A partire da settembre, infatti, la showgirl argentina sbarcherà su Nove e su Real Time con due nuovi programmi; nell’attesa, per sfuggire al caldo estivo, Belén ha raggiunto come ogni anno l’isola di Albarella insieme alla famiglia. Stando alle parole di alcuni testimoni, però, con lei ci sarebbe anche il suo nuovo Angelo Edoardo Galvani, con cui avrebbe deciso di uscire allo scoperto attirando numerose critiche. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Le vacanze di Belén Rodríguez

Dopo l’addio a Mediaset e un anno sabbatico Belén Rodríguez ha deciso di firmare un contratto con Warner Bros. Discovery e ora è pronta a tornare in tv con due nuovi show come Only Fun su Nove e Amore alla prova su Real Time. In vista della prossima stagione, dunque, la showgirl argentina sta raccogliendo le energie trascorrendo le vacanze estive nel suo posto del cuore: l’isola di Albarella. Come ogni anno, infatti, Belén ha raggiunto l’isoletta del mare Adriatico settentrionale dove è solita passare almeno un mese in compagnia di figli, genitori, fratelli e rispettivi compagni. Albarella è ormai un luogo di ritrovo per la famiglia Rodríguez e l’ex conduttrice de Le Iene, com’è noto, viene spesso accompagnata dai propri fidanzati. La scorsa estate fu Elio Lorenzoni, ma quest’anno le cose sono cambiate.

Dopo la rottura e le nozze saltate con l’imprenditore bergamasco, infatti, Belén Rodríguez ha ritrovato l’amore al fianco di Angelo Edoardo Galvani. I due si frequentano da qualche mese ma, almeno per il momento, hanno deciso di mantenere una certa riservatezza riguardo la propria relazione prima di sbilanciarsi.

Le critiche ad Angelo Edoardo Galvani

Secondo alcuni testimoni, tuttavia, Angelo Edoardo Galvani si troverebbe attualmente con Belén all’isola di Albarella. Le cose tra i due, dunque, sarebbero più "ufficiali" di quanto vociferato. Sui social, come prevedibile, non sono mancati commenti piccati e/o sarcastici sulla questione. "Storia già vista e rivista qualche mese fa con Ennio …Ennio si chiamava?", Le solite scene… Cambia solo il protagonista", e ancora: "Con chi si sposa ora?".

Tra i commenti sui social, però – come fatto notare da Today – spiccano alcune feroci critiche nei confronti del nuovo compagno della showgirl, e in particolare di una passante in bicicletta rimasta particolarmente infastidita dal comportamento dell’uomo: "Il tuo accompagnatore non si è spostato dalla mia corsia e sono dovuta andare sull’erba io (…) come se fossi invisibile! Per carità certamente lo sarò, ma io lo reputo un cafone!".

