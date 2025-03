Beatrice Valli sommersa dalle critiche per il video sulla sua routine da mamma: "Falsa, copiona". Lei risponde a tono Un video divide i fan della nota influencer, che si scatenano tra chi la difende, e chi proprio non crede alle scene proposte, accusandola di essere finta.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Beatrice Valli, nota influencer italiana di 29 anni, ha recentemente condiviso con i suoi follower un video intitolato "Morning routine", in cui mostra la sua giornata tipo insieme al marito Marco Fantini e ai loro quattro figli. Il video, che doveva rappresentare uno scorcio della sua vita quotidiana, ha suscitato una serie di reazioni contrastanti tra il pubblico, generando sia critiche che commenti di sostegno.

Il video sospetto di Beatrice Valli

Nel video, Beatrice appare alle 6:15 del mattino, già perfettamente curata, con capelli in ordine, un completo elegante e orecchini. La sua routine inizia con la preparazione della colazione per la famiglia, composta da toast, uova, latte di avena e integratori. Successivamente, sveglia i figli: Alessandro (12 anni), nato da una precedente relazione; Bianca (7 anni); Azzurra (4 anni); e la piccola Matilda Luce, nata nell’aprile 2023. Dopo aver accompagnato i bambini a scuola, Beatrice si dirige a un appuntamento di lavoro a Bologna, lasciando a casa il marito Marco con la figlia più piccola.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le lamentele dei follower e le risposte di Beatrice Valli

Il video ha attirato diverse critiche, soprattutto per la presunta mancanza di realismo nella rappresentazione della routine mattutina. "Comoda la giacca per preparare la colazione", ha scritto ironicamente una follower, ottenendo numerosi like. Beatrice ha risposto con gentilezza: "Non molto, ma oggi ho dovuto incastrare davvero tutto per ottimizzare i tempi e riuscire a fare tutto, ti assicuro".

Altri utenti hanno sollevato dubbi sulla presenza di aiuti domestici dietro le quinte. "Dietro c’è la colf, sicuro", ha commentato qualcuno. Beatrice ha cercato di rispondere con ironia: "In realtà no, però se vuoi la prossima volta venire tu a farmi la colazione mi fa piacere". Non sono mancate accuse di inscenare una realtà poco autentica: "Sicuro non vi mangiate ste banane che fa vedere, è una recita". Altri hanno trovato poco realistico il suo abbigliamento: "La giacca alle 06:15 della mattina… Realistico, si può fare vedere che si è donne in carriera anche senza".

L’accusa di plagio

Alcuni utenti hanno accusato Beatrice di aver copiato l’idea del video da influencer straniere. "Bea, diciamoci la verità, hai palesemente copiato il reel di una mamma non italiana che fa questi video ASMR", ha scritto una ragazza. Beatrice ha replicato: "Sono trend che vanno da tempo. Io in realtà non è la prima volta che li faccio, se vedi ad ottobre e novembre ne feci molti e li trovi sul profilo". Tuttavia, la ragazza ha insistito: "Certo, ma hai anche lasciato il like al reel di questa influencer, quindi quasi sicuramente ti sei ispirata a lei e non c’è nulla di male ad ammetterlo. Tutti su Instagram abbiamo dei profili di persone che ammiriamo o ci danno delle idee".

Il sostegno dei fan a Beatrice Valli

Nonostante le critiche, Beatrice ha ricevuto anche molti messaggi di supporto. Alcuni hanno sottolineato come sia possibile gestire i tempi in modo efficiente, mentre altri l’hanno elogiata per la sua energia e dedizione. "Voglio la tua energia e la tua voglia di preparare tutte quelle cose alle 06:15 del mattino, dimmi come si fa", ha scritto un’utente entusiasta. Il video ha diviso l’opinione pubblica, ma ha sicuramente ottenuto un grande coinvolgimento, dimostrando ancora una volta come la quotidianità degli influencer possa diventare oggetto di discussione e confronto sul web.

Potrebbe interessarti anche