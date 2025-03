Beatrice Luzzi anticipa l’esito del Grande Fratello: “Ecco chi vince” (e il web si infuria) Intervistata da Signorini, Beatrice si è sbilanciata sull'esito della finale del Grande Fratello: "Vincerà la prepotenza di Helena". E sui social scoppia la polemica.

Beatrice Luzzi contro Helena Prestes. Il dualismo tra l’opinionista e la concorrente del Grande Fratello resta in atto fino alla fine dell’edizione, in programma stasera – 31 marzo – su Canale 5. Ospite di ‘Boom’, il format web di Alfonso Signorini, l’ex attrice di Vivere è tornata alla carica contro la brasiliana, verso la quale non mai stata tenera in questi sei mesi di Gf.

Grande Fratello, Beatrice su Helena: "Vincerà la propotenza"

Il tema della chiacchierata tra tra Signorini e la rossa opinionista è stato il possibile vincitore (o vincitrice) di questa edizione del Grande Fratello ormai agli sgoccioli. E interrogata sulla questione, Beatrice come suo solito non ha avuto peli sulla lingua, fornendo un giudizio a dir poco tagliente su Helena. Prima, però, ha delineato il perimetro di quelle che a suo avviso saranno le due concorrenti che si giocheranno la vittoria finale: "Il Grande Fratello è imprevedibile, ed è il suo bello… In un acquario di solito con tanti pesci vince il predatore o la predatrice. Io credo ci siano due papabili. Chi sono? Ovviamente Helena e Zeudi".

Detto questo, Beatrice si è addentrata nell’analisi del suo pronostico, svelando che – a suo avviso – sarà Helena Prestes a spuntarla sull’ex Miss Italia. Una prospettiva, questa, che certamente piace poco a Beatrice, che durante questa edizione del Grande Fratello a più riprese ha attaccaato (secondo molti, ingiustamente) la concorrente sudamericana. "Secondo me vincerà la predatrice per eccellenza, Helena, che indefessamente ha lavorato 24 ore su 24 da sei mesi a questa parte, tranne una settimana. Vincerà la prepotenza, ecco", ha ammesso Beatrice Luzzi.

Le reazione del web

Ovviamente, le parole della co-opinionista del Grande Fratello a un passo dalla finale hanno fatto discutere il popolo del web. Tante le reazione alla sua (ennesima) stroncatura rivolta ad Helena, che su X può contare su un folto gruppo di fan pronti a sostenerla e difenderla. C’è chi ha scritto: "La prepotenza legata ad Helena fa un po ridere …. ma siamo sicuri che almeno qualche volta è passata dal canale 55 o ha lo stesso sceneggiatore della miss ????", oppure: "Io che da Luzzers lo scorso anno, spero vinca Helena ANCHE per vedere Beatrice non riprendersi mai più dal rosicamento di vedere Hele fare quello che lei non è riuscita a fare", e ancora: "mamma mia, ma che le ha fatto Helena? Ma perché non si piglia un po’ di valeriana la luzzi". E qualcuno si domanda: "Ma una Opinionista può parlare in questo modo di una concorrente?".

Non mancano, però, voci a sostegno di Beatrice e delle sue teorie. "La Rossa dall’inizio che ha sgamato la falsità cinica di Helena e la sua strategia subdola… Quanto vi rode?", ha scritto un’utente che evidentemente non ama Helena. E ancora: "Brava Bea", "Beatrice ha ragione", "Ognuno esprime il proprio pensiero, apposta che va contro la vostra favorita dovete dire che non è vero, é verissimo invece.Avrei altri aggettivi per definire Helena ma mi fermo qui"

