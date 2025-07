Universal e Nintendo puntano su Donkey Kong: spin-off di Super Mario Bros in arrivo con un film da blockbuster garantito Universal e Nintendo uniscono le forze per portare Donkey Kong sul grande schermo: lo spin-off del cult Super Mario Bros promette un successo senza precedenti

Era il 2023 quando le sale dei cinema erano colme di grandi e piccini per vedere lui, il mitico Super Mario con Super Mario Bros. – Il Film. La pellicola ha superato i Minions e si è rivelato il più grande successo di Illumination. In totale, infatti, ha incassato 1,2 miliardi di dollari a livello globale, mentre in Italia ha totalizzato 19, 6 milioni di euro. Questi risultati lo hanno consacrato come uno dei film animati di maggior successo di sempre. Il sequel, Super Mario Bros. – Il Film 2, dovrebbe uscire nel 2026 ma, nelle scorse ore, sta facendo rumore un’altra notizia: a quanto pare, Universal e Nintendo vorrebbero unire le forze per realizzare uno spin-off incentrato su Donkey Kong (sì, avete capito bene). Dunque, le premesse sono più che buone, ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Donkey Kong, Universal e Nintendo al lavoro sullo spin-off di Super Mario Bros.

Molto presto potremmo vedere un altro personaggio ‘pescato’ dal mondo di Super Mario, al cinema. Non è una notizia nuova, infatti, che subito dopo il trionfo globale di Super Mario Bros. – Il Film, Universal e Nintendo avevano manifestato la volontà di ampliare l’universo narrativo, ipotizzando anche uno spin-off incentrato su Donkey Kong. Ora pare che questo progetto stia prendendo forma concreta. Un nuovo deposito di copyright, registrato congiuntamente dalle due società, indica che un lungometraggio dedicato a Donkey Kong sarebbe in fase di sviluppo. Il documento, registrato ufficialmente come film il 5 giugno 2026, suggerisce l’intento di ampliare l’universo cinematografico di Super Mario, pur non rivelando dettagli su cast o sceneggiatura.

Donkey Kong, già apparso nel film Super Mario Bros. del 2023 con la voce di Seth Rogen, potrebbe tornare in un ruolo secondario nel sequel previsto per il 2026, per poi diventare protagonista di un proprio film. Nel frattempo, Nintendo prosegue l’espansione dei suoi franchise al cinema, lavorando anche a un adattamento live-action di The Legend of Zelda, diretto da Wes Ball e rinviato a maggio 2027.Resta da capire se un film su Donkey Kong manterrà lo stile animato di Super Mario Bros. o adotterà un’altra impostazione. Visto il grande successo ottenuto da Illumination (lo studio Universal dietro al film di Mario), è probabile che si scelga di proseguire nella medesima direzione stilistica.

Dove vedere i film di Super Mario Bros. in streaming

Se nell’attesa di questo possibile spin-off (che già ha suscitato grandissimo interesse) desiderate guardare in streaming Super Mario Bros. – Il Film (2023), lo trovate sulle piattaforme: Apple TV, Prime Video e Rakuten TV. Tuttavia, per il secondo, Super Mario Bros. – Il Film 2, dovrete aspettare ancora perché dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il 3 aprile 2026.

