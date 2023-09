Barbara D’Urso ricomincia da Londra: “Ora studio l’inglese e mi godo la città” L’ex conduttrice Mediaset è andata a vivere per un periodo nella capitale britannica. Per lei lezioni di lingua durante la settimana e vita da turista nel weekend.

Barbara D’Urso non ha lasciato solo Mediaset. Dopo l’addio-scandalo voluto da Pier Silvio, l’ex conduttrice di "Pomeriggio 5" ha salutato anche l’Italia. Per lei destinazione Londra, dove si dedicherà a nuovi progetti professionali e personali. E così, in questa prima settimana di avventura nella capitale inglese, la D’Urso sta tenendo aggiornati i suoi follower Instagram raccontando le sue sfide quotidiane. Per lei lezioni di inglese in una prestigiosa scuola, ma anche tanto relax e passeggiate insieme agli amici. Vediamo tutti i dettagli.

Barbara D’Urso e la sua nuova vita londinese

Sembra un esilio dorato, quello di Barbara D’Urso. Lontana non solo da Mediaset ma anche dal suo paese, l’Italia, forse per provare a metabolizzare meglio la delusione del recente licenziamento. La conduttrice è infatti volata a Londra, da circa una settimana, e ha fatto sapere che nella capitale british si dedicherà a nuovi progetti professionali (non è ancora chiaro quali).

"Il mio primo giorno di scuola, vivrò a Londra per un periodo di tempo, è l’inizio di una nuova avventura", ha raccontato in un post Instagram la D’Urso. Nella foto si vede Barbara sorridente, con il giornale in mano, mentre sale i gradini di una prestigiosa scuola d’inglese, The London School of English. Qui la conduttrice seguirà un corso intensivo di lingua, durante la settimana, forse in vista di nuovi impegni lavorativi che le richiederanno una migliore padronanza dell’inglese.

Nelle storie e nei post social Barbara appare rilassata e felice. Si mostra ai fan mentre fa la spesa in un negozio di verdure organiche (con tanto di didascalia in inglese), e poi insieme all’amica Carolina Bellotti, che l’ha raggiunta nel weekend per farle compagnia. Con lei esplora la città come una vera turista, sbirciando in giro tra musei e negozi tipici.

Al momento non si sa ancora quanto durerà l’avventura londinese di Barbara D’Urso. Secondo alcune voci, dietro la decisione di prendere lezioni d’inglese si nasconderebbe una grossa offerta da parte di un’azienda estera. Si era parlato dell’interesse di Netflix, che avrebbe fatto carte false per aggiudicarsi la conduttrice, a cui potrebbe affidare la conduzione di "Love Never Lies", format di successo già disponibile in varie lingue. Solo il tempo ci dirà cosa accadrà.

