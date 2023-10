Ballando con le stelle, Simona Ventura rivela: "L’unico che vuole vincere è lui" La tigre di Chivasso si è lasciata andare a qualche inedita confessione sulla sua avventura a Rai 1, sottolineando il nome dell’avversario più competitivo.

L’avventura a Ballando con le stelle di Simona Ventura continua con grandi successi tanto che, accanto a Wanda Nara, SuperSimo è considerata una delle papabili vincitrici. A rivelare però come stanno andando realmente le cose è la stessa Simona durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove si è lasciata andare anche a qualche inedita confessione sugli avversari, e su uno in particolare. Ecco cosa ha detto Simona Ventura.

Simona Ventura rivela: "L’unico che vuole vincere è Teo Mammucari"

Da quanto emerso dalle parole di Simona Ventura su Tv Sorrisi e Canzoni, la gara a Ballando con le stelle è alimentata da una sana competizione proveniente da tutte le coppie. In particolare, però, ci sarebbe un concorrente intenzionato a portare a casa il trionfo più di tutti.

"Chi temo di più? Tutti vogliamo fare bene e arrivare alla fine – ammette Simona – C’è molta competizione, però l’unico a dire il vero che vuole vincere è Teo Mammucari e io glielo auguro". Effettivamente, Teo Mammucari non ha mai nascosto la sua volontà di arrivare sul podio e la sua anima fortemente competitiva è già conosciuta dai fan che lo seguono televisione da molti anni.

Mammucari si sta impegnando a più non posso in coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina ed è lui stesso a sottolineare ogni volta che può: "Non avete capito, io davvero arriverò primo". Sulla competitività Simona non ha quindi tutti i torti.

Simona Ventura conquista Ballando con le stelle

Anche l’impegno di Simona Ventura non è certo da poco, e la conduttrice di Citofonare Rai 2 sta riscuotendo davvero molto successo sia tra il pubblico che la giuria del programma. Un successo ottenuto però con molto sforzi e tantissimo impegno accanto al ballerino Samuel Peron.

"Mi alleno il mercoledì, il giovedì e il venerdì: due volte al giorno, per un totale di quattro o cinque ore. […] Devo dire che Samuel Peron, che è bravissimo e da 18 anni nello show, mi fa trottolare – ha rivelato Simona – Lo chiamo Samuel quando è dolce, carico e accogliente. Invece quando diventa severo perché magari io non riesco a fare qualche passo e scoppio a ridere, si trasforma in Manuel".

L’avventura per SuperSimo sta andando a gonfie vele, e tutto grazie anche all’enorme supporto di Giovanni Terzi, compagno di Simona nonché suo avversario proprio all’interno del programma. Nonostante la competizione, assolutamente sana, tra i due regna una profonda armonia senza alcuna invidia o gelosia. Non rimane dunque che augurare il meglio a entrambi e vedere chi vincerà questa edizione di Ballando con le stelle.

