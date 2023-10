Simona Ventura chiarisce il rapporto con Venier e D’Urso: "Voglio pace con tutti" Dopo i rumors sulla ritrovata armonia della conduttrice di Chivasso con le due colleghe, lei stessa ha voluto affrontare una volta per tutte l’argomento.

Domenica 29 ottobre, per Simona Ventura è stata la giornata delle riconciliazioni: prima con Maria Venier nello studio di Domenica In, e poi con Barbara D’Urso alla presentazione del film tratto dal libro del compagno di Simona, Giovanni Terzi. La Ventura aveva rapporti complicati con entrambe ormai da tempo, ma pare che in un solo giorno sia riuscita a ritrovare la pace con entrambe. A confermarlo è stata proprio lei stessa ai microfoni di SuperGuidaTv. Ecco cosa ha detto.

Simona Ventura: riconciliazione con Venier e D’Urso

I rapporti tra Simona Ventura e Mara Venir si erano inclinati al tempo in cui Simona era fidanzata con Gerò Carraro, ovvero il figlio di Nicola, attuale marito di Mara Venier. Le motivazioni del loro distacco non sono note, ma ciò che è certo è che per molto tempo le due conduttrici non si sono più parlate. Domenica è arrivata la riconciliazione proprio negli studi di Domenica In, dove Simona Ventura ha riabbracciato la Venier lasciandosi alle spalle tutti i contrasti passati.

Con Barbara D’Urso, invece, pare non ci siano mai stati scontri o particolari motivazioni di conflitto, ma soltanto poco feeling. Sempre domenica è arrivata perciò la riconciliazione anche con lei, ospite alla presentazione del film Shukran, tratto dal libro omonimo di Giovanni Terzi, compagno di Simona. Le due conduttrici hanno posato insieme per i fotografi e tra loro sembrerebbe esserci una ritrovata serenità.

Simona Ventura rivela: "Voglio pace con tutti"

Una giornata di riconciliazioni che la stessa Simona Ventura ha commentato ai microfoni di SuperGuidaTv.

"Io sono molto felice, è un momento di pace e voglio pace con tutti. Anche perché succedono delle tali belle cose per noi e delle tali brutte cose in giro che non vale proprio la pena essere in lotta con nessuno", ha affermato la conduttrice originaria di Chivasso.

Simone Ventura commenta il suo percorso a Ballando con le stelle

Durante la breve intervista, SuperGuidaTv ha approfittato della presenza della Ventura anche per chiederle un commento sulla sua avventura nel programma di Milly Carlucci.

"La favorita è Wanda Nara, assolutamente. Sbagliate a dire che sono io. Noi facciamo la nostra corsa, ci piace ogni puntata far vedere ogni cosa di diverso. Io seguo il mio maestro Samuel Peron e vedremo cosa tiriamo fuori. Sempre grande divertimento", ha commentato Simona.

La conduttrice di Citofonare Rai 2 ha poi proseguito dicendo: "Mia nonna diceva: impara l’arte e mettila da parte. Io ho ballato tanto quando ero ragazza perché mia madre essendo io molto timida, mi voleva far socializzare e mi iscriveva a qualunque tipo di sport e di danza. Io davanti a casa mia a Chivasso avevo la scuola di danza classica, ho iniziato dai 3 ai 9 anni a farla, poi ho fatto danza moderna. Tutto questo poi ho smesso quando sono cresciuta, ho fatto altro nella vita però è un retaggio della mia memoria che evidentemente è venuto fuori".

