Selvaggia Lucarelli svela gli altarini di Ballando: lo sgarbo della Bruganelli e la lite nascosta con Canino La giudice dello show di Milly Carlucci ha rivelato di avere avuto grosse tensioni con un membro della giuria e di essere stata vicina a lasciare il programma

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Ballando con le stelle 2024 si avvicina al giro di boa di questa stagione e sabato prossimo tornerà in onda in prima serata su Rai 1 con quella che sarà la quinta puntata della 19esima edizione. Lo show di Milly Carlucci, tuttavia, fa discutere anche dietro le quinte. Come svelato da Selvaggia Lucarelli, infatti, nel corso degli anni non sono certo mancate alcune tensioni, anche tra i colleghi della giuria. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Ballando con le stelle: la lite di Selvaggia Lucarelli

Lo scorso 28 settembre è iniziata la 19esima edizione di Ballando con le stelle e, al termine della quarta puntata andata in onda la scorsa settimana, i Cugini di Campagna sono i soli concorrenti eliminati. Chi non è mai stato in discussione nel corso degli anni, invece, sono stati i giudici del programma. Milly Carlucci ha sempre confermato la sua giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni – insieme fin dalle prime edizioni – e Selvaggia Lucarelli, giunta nel 2016 per l’11esima edizione. I giurati creano infatti la giusta formula per lo show, mescolando caratteri più o meno fumantini al tavolo e attraverso i propri voti.

L’affiatamento della giuria, tuttavia, non è stato sempre così semplice. Nonostante i tanti anni passati insieme, infatti, non sono mancate tensioni ed equilibri precari tra compagni di "paletta". A svelarlo è stata proprio Selvaggia Lucarelli che, tramite la sua newsletter, ha raccontato di avere avuto problemi con un collega. Si tratta di Fabio Canino, a cui Selvaggia Lucarelli avrebbe persino tolto il saluto: "A Canino non ho rivolto la parola per un anno (ora sì)".

L’opinionista ha rivelato di avere avuto tensioni anche con Carolyn Smith ("In alcune stagioni ci siamo elegantemente detestate, in altre come quest’anno amate") e ha parlato del suo rapporto con Guillermo Mariotto ("A volte siamo su pianeti diversi, in altri anni ci divertiamo insieme ai confini del bullismo") e Ivan Zazzaroni: "Ci siamo sempre voluti bene".

Il quasi-addio a Ballando e l’ombra di Sonia Bruganelli

Selvaggia Lucarelli ha raccontato anche di essere stata vicina all’addio a Ballando con le stelle quando, al termine dell’edizione del 2022 (quella a cui partecipò il suo compagno Lorenzo Biagiarelli), i rapporti con la Rai si erano fatti tesi. Sonia Bruganelli avrebbe provato a fare pressioni su viale Mazzini per prendere il suo posto per il 2023, ma la giornalista sarebbe poi tornata sui suoi passi e al tavolo della giuria. Ironicamente, l’ex moglie di Paolo Bonolis è effettivamente sbarcata a Ballando, ma nei panni di concorrente.

