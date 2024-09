Ballando con le stelle, il retroscena di Milly Carlucci: "Antagonismi tra i maestri" (e Bruganelli mette le mani avanti) Manca davvero pochissimo alla nuova edizione e la padrona di casa ha rivelato qualcosa in più sulla prima puntata e ciò che vedremo prossimamente.

Solo pochi giorni e finalmente partirà la nuova attesissima edizione di Ballando con le stelle, condotta dalla regina indiscussa Milly Carlucci. Nella puntata di ieri di Da noi… A ruota libera, Francesca Fialdini ha intervistato proprio l’iconica Milly che per l’occasione ha rivelato qualcosa in più sulla prossima edizione del suo talent di ballo e su alcuni rumors che di recente hanno fatto molto discutere: scopriamo di più.

Ballando con le stelle, concorrente snob? Milly Carlucci risponde

"Diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, un numero impressionante, considerando che nessuno ci credeva all’inizio. All’epoca la danza era intesa come ‘stacchetto’ assolutamente trascurabile nei varietà, basare tutto un programma su di essa era una grossa scommessa. Ma avevo visto la versione inglese del programma e conoscevo la sua forza: il ballo, sì, ma anche il VIP che non sa ballare e che messo in coppia con un maestro prova a lasciarsi andare", ha raccontato Milly Carlucci ospite da Francesca Fialdini.

Come ogni programma di successo che si rispetti, negli ultimi giorni avevano già iniziato a circolare rumors su particolari dinamiche interne al programma. Indiscrezioni sui cui Fialdini ha quindi chiesto chiarimenti proprio alla padrona di casa. "Nei giorni scorsi è uscita una notizia particolare su un vip snob. Anche Il Messaggero riporta: ‘Ballando con le Stelle, le indiscrezioni, un concorrente troppo snob rischia l’esclusione’. C’è qualcosa di vero in questa notizia uscita? Sonia ha messo le mani avanti e ha detto che non si tratta di lei. Se non è Sonia Bruganelli allora di chi si tratta?", ha dunque chiesto Francesca Fialdini a Milly Carlucci.

La risposta della conduttrice è arrivata nell’immediato. "Ma non è nessuno! Uno scrive la mattina e poi il resto della rete commenta. Quello che è un pensiero scritto da un giornalista che dice: ‘secondo me c’è qualcuno troppo snob’, diventa poi una notizia ‘c’è sicuro un vip troppo snob’. Ti assicuro che non c’è il tempo di essere snob. Quando siamo dietro le quinte tutti sudati e sfatti dalle prove non abbiamo il tempo di fare gli snob te lo giuro".

Ballando con le stelle, Milly Carlucci rivela: "Antagonismi tra i maestri" (e non solo)

Nel corso dell’intervista a Da noi… A ruota libera, Milly ha fatto però un’ulteriore rivelazione inaspettata. "Allora, vi dico una cosa, ci sono nuovi sotterranei antagonismi tra i maestri, è la verità, ci sono. Però non è necessariamente una cosa così negativa. Alla fine sono anche sani perché il competitore deve avere voglia di dimostrare chi è e di superare l’altro. Altrimenti che gara o competizione è? E quindi anche il maestro nuovo che ha voglia di farsi vedere ci sta ed è importante. Questa è una cosa reale e l’ho detta da voi", ha raccontato la conduttrice, creando negli spettatori ancora più curiosità.

Inoltre, ha rivelato anche che, nel corso della prima puntata, alcune delle ragazze della Nazionale italiana di volley femminile (campionesse Olimpiche di Parigi 2024) saranno ballerine per una notte. "Quella sera le squadre Conegliano e Milano sono a Roma per la Supercoppa di volley. Finita la partita, verranno da noi! Sarà una grande soddisfazione avere con noi l’eccellenza dello sport italiano", ha sottolineato Milly.

A questo punto non rimane perciò che aspettate sabato 28 settembre per vedere finalmente cosa ci aspetta.

