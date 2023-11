Ballando con le Stelle, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, l’ammissione: “Usciamo insieme” In una intervista al settimanale Chi il figlio di Rocco Siffredi si racconta e svela qualcosa in più sul rapporto con la sua bionda maestra di ballo

Giovani, belli e liberi da altri legami, tanto basta per far sognare il pubblico? Non sarebbe la prima volta che sulla pista di Ballando con le Stelle, tra rumbe, tanghi e chachacha, nasce del tenero tra concorrente e maestra o maestro di turno. Quest’anno, la prima alchimia sospetta tra le coppie in gara nel dance show del sabato sera di Rai Uno è quella che vede protagonisti Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi e la sua bionda maestra di danza Lucrezia Lando. In molti fra il pubblico tv e social avevano notato una sintonia speciale tra i due giovani già durante la prima puntata del programma guidato da Milly Carlucci.

D’altronde, per alimentare i dubbi basta guardare i loro canali Instagram in cui sono diverse le foto che li ritraggono insieme.

Sabato scorso a dare voce in diretta a questi dubbi è stata Selvaggia Lucarelli che, al termine dell’esibizione della giovane coppia, non ha esitato ad affrontare per direttissima il discorso spiegando che anche a lei non era sfuggita quella che sembra una complicità speciale e chiedendo al ragazzo se la sua insegnante gli piacesse. Tano, che ha parlato anche della sua timidezza in trasmissioni, dopo aver tergiversato un attimo, non ha esitato ad ammettere un certo interesse.

Oggi qualcosa in più sull’argomento la svela l’intervista al concorrente di Ballando con le Stelle del settimanale Chi. Il giovane parla di sé a 360 gradi, raccontando inevitabilmente anche molto della sua famiglia e del rapporto con il padre Rocco Siffredi, con cui si trova anche a lavorare e che descrive come "il buono" della famiglia, molto più permissivo con i figli rispetto alla madre. Poi arriva anche però la domanda su come si sta trovando insieme alla sua bionda maestra di danza e su quale sia il rapporto che lega i due giovani. Lorenzo Tano svela che il legame con Lucrezia Lando non lo sta costruendo solo nelle lunghe e faticose ore in sala prove, perché ammette: "Stiamo uscendo insieme anche fuori dallo studio, a pranzo e a cena, ma più che altro per stabilire un rapporto a livello umano che ci aiuti a conoscerci meglio per togliere l’imbarazzo nel ballo. Ci troviamo bene a tutti i livelli". Una sintonia che esce molto fuori anche dalle loro esibizioni in pista. Di certo un rapporto che sta crescendo anche grazie a una stima reciproca già più volte dichiarata. Nei giorni scorsi alla domanda cosa ammirasse di più del suo allievo, Lucrezia Lando ha risposto via social, "la purezza", illustrando questo pensiero con una carrellata di foto in atteggiamenti affettuosi con Lorenzo.

