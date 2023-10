Fonte: RaiPlay 1 /8 Top - Hoara Borselli La conduttrice e attrice è stata la prima vera vincitrice del programma, trionfando con risultati entusiasmanti nella primissima edizione, datata 2005. Insomma ha dato il via ad una vera e propria eredità televisiva, e magari ha contribuito anche a consolidare il successo della trasmissione.

Fonte: RaiPlay 2 /8 Flop - Enrico Montesano Unica espulsione nella storia del programma di Milly. Nonostante abbia provato in ogni modo a difendersi, l'attore romano è stato accusato di promuovere ideologie fasciste, a causa di una maglietta con stampa indossata durante gli allenamenti con la sua maestra di ballo.

Fonte: RaiPlay 3 /8 Top - Fiona May Fiona May, ex campionessa di atletica leggera, è stata una delle concorrenti più iconiche di Ballando con le stelle. La sportiva ha portato a casa una serie di esibizioni di altissimo livello, confermandosi come campionessa indiscussa della sua edizione (la terza, nel 2006), diventando anche la prima sportiva a vincere il programma.

Fonte: screen immagine profilo Facebook 4 /8 Flop - Mietta La cantante è scrittrice non ha portato a casa un'esperienza memorabile del programma. Dopo essersi classificata tra i primi nella prima puntata del programma, aveva alzato le aspettative su di lei. Prima di doversi momentaneamente ritirare per positività al Covid, quando è rientrata ha gareggiato nello spareggio per rientrare in gara, ma è stata la meno preferita, uscendo definitivamente dalla competizione, senza riuscire per altro a rientrare nel ripescaggio. Insomma, un inizio coi fiocchi, e un proseguimento costellato di "No".

Fonte: Mediaset Infinity 5 /8 Top - Cristina Chiabotto Una concorrente memorabile è sicuramente Cristina Chiabotto. Fresca del trionfo a Miss Italia, nel 2005 partecipa alla seconda edizione di Ballando con le stelle, in coppia con Raimondo Todaro, uscendone vincitrice con il 58% dei voti e vincendo anche il torneo dei campioni delle varie edizioni.

Fonte: Rai Play 6 /8 Flop- Luisella Costamagna Nonostante sia stata la vincitrice dell'ultima edizione, ballando comunque piuttosto bene, Luisella Costamagna è stata a lungo fuori dalla competizione a causa di un ritiro dovuto ad un infortunio, rientrando poi in semifinale prima di aggiudicarsi la vittoria. Il pubblico non ha apprezzato il fatto che la concorrente non abbia dovuto affrontare tutta la pressione e lo sforzo fisico degli altri concorrenti, oltre al fatto che si è molto discusso circa la veridicità dei voti, e di come abbia fatto a sconfiggere una concorrente così temuta e brava come Ema Stokholma, finita per altro terza. Il flop non è tanto per le doti di ballo, quanto per come il programma ha gestito la sua vittoria, e lei stessa ha gestito la successiva polemica.

Fonte: RaiPlay 7 /8 Top - Arisa Arisa è stata la vincitrice della sedicesima edizione di Ballando, a fine 2021. Parsa fin da subito tra i favoriti, ha fatto dell'inizio della sua relazione amorosa sbocciata in pista con l'istruttore Vito Coppola il suo punto di forza, realizzando coreografie ricche di passione e navigando dritta verso la vittoria.