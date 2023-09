Ballando con le stelle, Bruno Barbieri si sfila dal cast (Milly è spiazzata): perché Secondo una recente indiscrezione, lo chef pluristellato avrebbe rifiutato il programma perché impegnato con “4 Hotel”. Ora la conduttrice dovrà correre ai ripari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

I giochi sembravano fatti. E invece all’ultimo arriva la defezione che non ti aspetti. A quanto pare Bruno Barbieri non farà parte del prossimo cast di "Ballando con le stelle", nonostante la sua presenza fosse ormai data per certa. Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, infatti, lo chef pluristellato si sarebbe sfilato all’ultimo istante per impegni legati alle registrazioni del suo show su Sky, "4Hotel". Adesso per Milly Carlucci, che condurrà la nuova stagione di "Ballando" al via a ottobre, sarà un bel problema sostituire un "pezzo da novanta" come Barbieri. Vediamo i dettagli.

Ballando con le stelle: Bruno Barbieri si sfila dal cast

Brutte notizie per Milly Carlucci. A quanto pare il suo "Ballando con le stelle" partirà orfano di un grande nome. Secondo retroscena rivelati da Dagospia, Bruno Barbieri ha dovuto ritirare la sua partecipazione al programma Rai 1. Sembrava quasi fatta per lui, ma un imprevisto dell’ultimo momento, purtroppo, ha fatto saltare il banco.

Lo chef più amato della tv italiana, diventato celebre come giudice di "MasterChef", era stato annunciato come uno dei nomi sicuri del prossimo cast di "Ballando con le stelle". Bruno Barbieri, con la sua verve ironica e il suo modo di fare così schietto, sarebbe stato la ciliegina sulla torta per il programma di Milly Carlucci. Purtroppo, però, il sito di Roberto D’Agostino ha rivelato che Bruno "dovrà rinunciare a ballare su Rai 1 perché hanno anticipato le registrazioni di 4Hotel".

Una bella grana per Milly Carlucci, che adesso dovrà fare gli straordinari per trovare un sostituto all’altezza di chef Barbieri. Intanto, nel cast del prossimo "Ballando" sono già stati annunciati (e confermati) nove concorrenti. Ci saranno Paola Perego e la sua collega Simona Ventura, il cantante Bobby Solo, il regista Ricky Tognazzi, il giornalista del Tg1 Antonio Caprarica e la moglie di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan. Ma anche il conduttore Teo Mammuccari, il giornalista Giovanni Terzi e la conduttrice Rosanna Lambertucci.

C’è attesa invece per capire chi saranno i giurati. Da sette anni i nomi sono quelli: Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Milly Carlucci, però, in un’intervista rilasciata a Davide Maggio aveva dichiarato che nessun componente della giuria era ancora stato confermato. Ma ottobre è dietro l’angolo, e presto la conduttrice dovrà rendere note le sue scelte.

Potrebbe interessarti anche