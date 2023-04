Federica Panicucci, che strafalcioni: cosa succede alla conduttrice La presentatrice di Mattino 5 torna al reality con Back to school: una banda di vip ripetenti, dalla Marini a Zenga, alla prova dell'esame di quinta elementare

Federica Panicucci torna nella prima serata di Italia 1 e si parte con la nuova edizione di Back to School. La conduttrice toscana prende il timone della seconda stagione del programma dopo l’addio di Nicola Savino (passato a TV8) e inizia una nuova avventura nella alla guida di un reality diciassette anni dopo la prima, storica, edizione de La pupa e il secchione. Confermato il format – che vedrà tanti vip mettersi alla prova con l’esame di quinta elementare tra domande di storia, geografia, matematica e cultura generale – c’è tanta attesa per la prima puntata in onda oggi mercoledì 5 aprile 2023. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti "ripetenti" dell’esordio di questa sera.

Back To School: gli ospiti della prima puntata

Back to School riparte con la seconda edizione e, ancora una volta, i big del mondo dello spettacolo, della musica, della televisione e dello sport italiano si metteranno alla prova cercando di superare l’esame di quinta elementare. Gli ospiti "ripetenti" della serata d’esordio saranno Valeria Marini, Soleil Sorge, Walter Zenga, Pierpaolo Petrelli, Michele Cucuzza e Jenny De Nucci. I vip si rimetteranno sui libri e, aiutati dai 13 "maestrini" bambini delle elementari tra i 7 e gli 11 anni, tra interrogazioni e verifiche devono prepararsi ad affrontare in aula magna la commissione d’esame, composta da cinque autentici maestri elementari. Gli esaminandi potranno essere "promossi" e ricevere il tanto agognato diploma o essere "rimandati" alla puntata successiva.

Il cast completo

Nel corso di questa stagione di Back To School, oltre ai già citati ospiti della prima sera, vedremo anche Aldo Montano, Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi, Carmen Di Pietro, Gabriele Cirilli, Luca Onestini, Katia Ricciarelli, Riki, Mietta, Luca Daffrà, Beatrice Valli, Raffaella Fico, Awed, Ivan Cattaneo, Blind, Elisa Esposito, Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gigi e Ross, Natasha Stefanenko, Jo Squillo, Justine Mattera.

Alla conduzione Federica Panicucci, affiancata da "Scintilla" Gianluca Fubelli, che sarà l’indisciplinato capoclasse.

Quando e dove vederlo

Dopo gli strani esperimenti "notturni" di fine anno, Back To School inizia oggi mercoledì 5 aprile 2023 con la prima puntata in onda in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21:30 circa. Tutte le repliche saranno disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche