Il mondo del cinema italiano è in lutto: nelle scorse ore è morto a Roma Alvaro Vitali, il comico che ha dato il volto all’indimenticabile personaggio di Pierino. Aveva 75 anni e, di recente, era stato ricoverato per due settimane in ospedale per una broncopolmonite recidiva. Simbolo della "Commedia sexy all’italiana" degli anni ’70 e ’80, con la sua comicità ha fatto breccia nel cuore di tutti. Inutile dire che i suoi film hanno lasciato un’impronta nel cinema italiano e, hanno influenzato sia artisti che telespettatori. La sua leggerezza e la sua spensieratezza, erano caratteristiche delle sue pellicole che le persone amavano e ricercavano, soprattutto per distrarsi e ridere. E a tal proposito, nonostante questa brutta notizia, noi vogliamo tornare a farvi sorridere spiegandovi dove vedere in streaming tutti i film di Alvaro Vitali.

Alvaro Vitali, com’è morto l’eterno Pierino e il messaggio di Lino Banfi

Un vuoto incolmabile quello che ci ha lasciato Alvaro Vitali con la sua morte. L’attore era stato ricoverato per due settimane in ospedale per un grave problema di salute. L’ex moglie Stefania Corona ha confermato che il ricovero di lui è stato causato da una broncopolmonite recidiva. Lino Banfi ha pubblicato su Instagram un videomessaggio per ricordare il collega, con cui ha condiviso numerosi film tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, come La compagna di banco e L’onorevole con l’amante sotto il letto. Sebbene negli ultimi anni si fossero un po’ allontanati, l’attore pugliese ha espresso il suo dolore per la scomparsa dell’amico. Nel video ha dichiarato: "Certo che non è facile fare quello che sto facendo io adesso, tutto si può dire di me, ma non che sono altruista e non che non sono amico di tutti". Ha poi aggiunto: "Figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro, però sono capitate due strade diverse. Come si fa a fare le stesse cose? Uno fa una cosa, uno fa un’altra."

Dove vedere in streaming tutti i film di Alvaro Vitali

Come già anticipato prima, ciò che ha reso celebre Alvaro Vitali è l’iconico personaggio di Pierino. Ora vi elenchiamo tutti i film dell’attore che potrete trovare in streaming su diverse piattaforma, tra cui RaiPlay, Mediaset Infinity, Prime Video, Netflix, Rakuten TV, Apple TV e Youtube. Tra i più conosciuti troviamo:

Pierino Contro Tutti

In una scuola popolata da un bizzarro assortimento di maestre distratte e professori poco brillanti, spicca la classe di Pierino, eterno ripetente che, ormai veterano tra i banchi, si distingue per la sua maestria in scherzi e battute spesso fuori luogo. La sua indole irriverente non si limita all’ambiente scolastico: anche a casa e per le vie del quartiere, Pierino continua imperterrito a seminare dispetti e goliardie senza freni.

Nel cast: Alvaro Vitali, Michele Gammino, Michela Miti, Riccardo Billi, Marisa Merlini, Vincenzo Liberti, Enzo Robutti, Deddi Savagnone, Sophia Lombardo, Cristina Moffa, Francesca Romana Coluzzi, Diana Dei, Vincenzo Crocitti.

La Liceale, il Diavolo e l’Acquasanta

Tre episodi comici intrecciano storie surreali e piccanti: un angelo si innamora di una ballerina, un poliziotto affronta un rivale inaspettato, e un odontotecnico fa un patto col diavolo. Una commedia erotica che però non brilla né per originalità né per comicità, ma che comunque piace.

Nel cast: Lino Banfi, Claudio Saint Just, Pippo Santonastaso, Rosanna Salvati, Ernest Thole, Alvaro Vitali, Gloria Guida, Tiberio Murgia.

Pierino Torna a Scuola

Il temibile Pierino, ormai quasi maggiorenne, ha abbandonato da tempo la scuola elementare senza riuscire a ottenere la licenza. Dopo aver lavorato in un allevamento di cani da corsa come lepre meccanica, ha tentato diverse occupazioni: apprendista parrucchiere, commesso in farmacia e cameriere. Convinto infine che il lavoro non facesse per lui, decide di ritornare a scuola.

Nel cast: Gabriella Barbuti, Nadia Bengala, Daniela Bitonto, Lella Fabrizi, Malisa Longo, Giovanna Mainardi, Giulio Massimini, Bruno Minniti, Cinzia Scalzi, Alfonso Tomas, Alvaro Vitali, Francesco Caracciolo.

Ecco la lista completa dei film di Alvaro Vitali:

Fellini Satyricon (1969)

I clowns (1970)

Meo Patacca (1972)

Roma (1972)

Che? (1972)

Partirono preti, tornarono… curati (1973)

Mordi e fuggi (1973)

La Tosca (1973)

Anche gli angeli mangiano fagioli (1973)

Il colonnello Buttiglione diventa generale (1973)

Rugantino (1973)

Polvere di stelle (1973)

Amarcord (1973)

4 marmittoni alle grandi manovre (1974)

L’arbitro (1974)

Romanzo popolare (1974)

La poliziotta (1974)

Profumo di donna (1974)

La pupa del gangster (1975)

Vergine, e di nome Maria (1975)

L’insegnante (1975)

Due cuori, una cappella (1975)

La liceale (1975)

Frankenstein all’italiana (1975)

Telefoni bianchi (1976)

La poliziotta fa carriera (1976)

Uomini si nasce poliziotti si muore (1976)

La dottoressa sotto il lenzuolo (1976)

Classe mista (1976)

La professoressa di scienze naturali (1976)

La dottoressa del distretto militare (1976)

Spogliamoci così senza pudor… (1976)

La segretaria privata di mio padre (1976)

La vergine, il toro e il capricorno (1977)

Taxi Girl (1977)

Per amore di Poppea (1977)

La compagna di banco (1977)

La soldatessa alla visita militare (1977)

L’insegnante va in collegio (1978)

Scherzi da prete (1978)

La liceale nella classe dei ripetenti (1978)

La soldatessa alle grandi manovre (1978)

L’insegnante viene a casa (1978)

Cocco mio (1979)

L’infermiera di notte (1979)

L’insegnante balla… con tutta la classe (1979)

Dove vai se il vizietto non ce l’hai? (1979)

La liceale seduce i professori (1979)

La poliziotta della squadra del buon costume (1979)

L’infermiera nella corsia dei militari (1979)

La liceale, il diavolo e l’acquasanta (1979)

L’insegnante al mare con tutta la classe (1980)

La ripetente fa l’occhietto al preside (1980)

E ancora:

La dottoressa ci sta col colonnello (1980)

La liceale al mare con l’amica di papà (1980)

La dottoressa preferisce i marinai (1981)

L’onorevole con l’amante sotto il letto (1981)

Pierino contro tutti (1981)

La poliziotta a New York (1981)

Pierino medico della S.A.U.B. (1981)

Pierino colpisce ancora (1982)

Giggi il bullo (1982)

Gian Burrasca (1982)

Il tifoso, l’arbitro e il calciatore (1982)

Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento (1983)

Mortacci (1989)

Pierino torna a scuola (1990)

Club vacanze (1995)

Se lo fai sono guai (2001)

Ladri di barzellette (2004)

Impotenti esistenziali (2009)

È il cancro il mio amante (2012)

Tutti a Ostia Beach – Il film (2013)

Effetti indesiderati (2015)

Supposte (2016)

Mò vi mento – Lira di Achille (2018)

Buon Lavoro (2018)

Deliriumpsike (2018)

Vivi la vita (2019)

GG Turbo (2020)

Gli imprevisti (2024)

