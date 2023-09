Avanti un altro, nuova edizione pronta a partire: chi va e chi resta Le registrazioni del programma stanno per ricominciare e tra ritorni, adii e sostituzioni vedremo diversi cambiamenti. Ecco qualche dettaglio in più.

Lunedì inizieranno le registrazioni della nuova edizione di Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la cui messa in onda è prevista per gli inizi del 2024. Ciò che già sappiamo, però, è che proprio in previsione della ripartenza sono stati fatti alcuni cambiamenti nel cast. Ecco chi potremo rivedere e chi invece dovremo salutare. Ma non mancherà anche qualche atteso ritorno.

Avanti un Altro, c’è aria di novità: Francesca Brambilla non ci sarà

La nuova edizione vedrà all’incirca un’ottantina di puntate (con qualche possibile aggiunta) e l’intera scenografia a cui siamo ormai abituati verrà ampliata e aggiornata. Ma le novità saranno ancora molte, soprattutto per ciò che riguarda il cast di personaggi fissi all’interno del programma.

Ovviamente sono super confermati i conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti, mentre è già certo l’arrivederci di Francesca Brambilla la "Bona sorte". Pare infatti che Francesca sia attualmente in dolce attesa, e probabilmente il suo arrivederci al programma potrebbe essere dovuto proprio a questo. A sostituirla ci sarà Viviana Vizzini, modella italiana di origini siciliane che ha vinto il titolo di Miss Universo Italia nel 2020.

Tra gli altri cambiamenti, pare che nel ruolo del "Bonus" vedremo l’alternarsi dello storico Daniel Nilsson, modello e attore svedese nonché il primo "Bonus" della storia di Avanti un altro, e del modello italiano Andrea De Paoli, attualmente nel ruolo. Nel salottino, tra i tanti personaggi stravaganti, ci saranno poi delle new entri tra esperti di moda, agenti segreti, nuove generazioni e hostess.

Ma le novità non sono finite perché pare che nella nuova edizione avremo modo di vedere anche un grande ritorno.

Avanti un Altro, torna Paola Caruso

Impossibile dimenticare i volti storici di Avanti un altro che, per un motivo o per l’altro, hanno poi lasciato il programma. Una di queste è Paola Caruso, la prima "Bonas" del programma dal 2011 al 2016. La vera novità è proprio questa: nella nuova edizione di Avanti un altro Paola Caruso tornerà nei panni di "Bonas". Un ritorno tanto atteso che ha immediatamente scatenato il web e, in particolar modo, i fan di Paola.

Dopo il difficile periodo vissuto da Paola Caruso a causa degli importanti problemi del figlio Michele, i fan si dicono molto contenti che la showgirl possa tornare nuovamente sul piccolo schermo con la sua innata simpatia.

Per vedere le nuove puntate con tutti i cambiamenti e le novità che abbiamo appena rivelato dovremo attendere ancora un po’, in particolare l’inizio del 2024. Ma, alla fine, sicuramente ne varrà la pena.

