Daniel Nilsson, non solo Paolo Bonolis: i film del 'Bonus' di Avanti un altro In quali film ha recitato il modello svedese, recentemente arrestato per maltrattamenti sulla fidanzata, e dove vederli in streaming

La notizia è di quelle che lasciano spiazzati. Daniel Nilsson, il "Bonus" del fortunato programma Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis, è stato arrestato per maltrattamenti sulla compagna durante una vacanza a Cervinia. Il 45enne, originario di Malmoe in Svezia, è noto ai più non solo per essere un volto tra i più apprezzati nel mondo della moda ma, appunto per la partecipazione allo show di Canale 5 in cui ha conquistato tutti con il suo carattere solare e il fisico statuario.

Da modello ad attore, i film con Daniel Nilsson e dove vederli in streaming

Il modello svedese, nonché ex giocatore di hockey, non ha una filmografia invidiabile. Per la verità, ha recitato unicamente in un film, risalente al 2016. Una pellicola decisamente poco fortunata con Max Tortora e Massimo Boldi come protagonisti. Parliamo di La coppia dei campioni, diretto da Giulio Base. Piero Fumagalli (Boldi) è un industriale leghista e secessionista che si incontra con Remo (Tortora), magazziniere romano. I due sono stati costretti dalla propria azienda ad andare alla finale di Champions League, a Praga, per fare una foto con la coppa, pena il licenziamento. I due partono assieme, ma un atterraggio di fortuna in Slovenia li costringe a terminare il viaggio con i propri mezzi. A complicare le cose, i due hanno caratteri totalmente opposti che dovranno cercare di far conciliare per arrivare in tempo a destinazione.

Nel film, Daniel Nilsson interpreta uno sfasciacarrozze in una piccola parte. La coppia dei campioni è disponibile senza costi nei cataloghi di Rakuten TV e RaiPlay.

Daniel Nilsson sul piccolo schermo

Non solo al cinema. Il modello svedese ha recitato in un episodio della stagione 10 di Don Matteo. Nello stesso anno, il 2016, ha partecipato al dancing show di Milly Carlucci Ballando con le stelle, dove si è esibito insieme alla danzatrice russa Valeria Belozerova. Entrambe le produzioni si possono recuperare su RaiPlay.

