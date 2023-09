Paola Caruso, rumors su Avanti un altro: la "Bonas" potrebbe tornare Dopo sette anni di assenza, alcune indiscrezioni hanno rivelato che il cast del noto gioco preserale sarebbe pronto ad accogliere di nuovo la showgirl.

Avanti un altro, il noto programma preserale condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ci ha abituati alla presenza di personaggi molto particolari in ruoli altrettanto particolari. Uno di questi è la Bonas, ovvero la figura femminile che negli anni ha cambiato volto diverse volte. Nessuno ha però mai dimenticato la prima Bonas in assoluto, ovvero Paola Caruso, che ora sembrerebbe pronta a tornare nel ruolo dopo più di sette anni. Ecco l’indiscrezione.

Paola Caruso e la lotta per il figlio

Paola Caruso è stata di recente al centro dei riflettori per una brutta vicenda accaduta al figlio Michele. Paola ha avuto il piccolo nel 2019 e durante una vacanza a Sharm el-Sheikh il piccolo è rimasto vittima di un errore medico. Michele non stava bene e la madre, giustamente preoccupata, si è rivolta al medico locale, il quale ha però praticato al piccolo un’iniezione tossica, e per questo vietata in Italia, che ha causato a Michele gravi problemi al nervo sciatico, tanto da comprometterne la mobilità.

Paola ha raccontato molte volte questa storia chiedendo giustizia per il suo piccolo e sperando nella sua totale guarigione pur constatando la gravità della situazione. Fortunatamente, grazie a un’operazione chirurgica effettuata da alcuni professionisti italiani, il piccolo pare aver ripreso oggi parte della mobilità e la stessa Paola ha detto pubblicamente che ora occorre soltanto pregare affinché Michele possa rispondere sempre meglio al trattamento e alla fisioterapia tornando alla completa mobilità nel tempo.

Un periodo dunque molto difficile per Paola, che per questo si è allontanata anche dal mondo televisivo. Ora, però, che il suo piccolo sta un po’ meglio e il suo cuore di mamma si è nuovamente riempito di tanta speranza, alcune voci dicono che Paola potrebbe tornare sul piccolo schermo e in un ruolo già interpretato in passato.

Paola Caruso torna ad Avanti un altro: l’indiscrezione

L’indiscrezione arriva dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha pubblicato una Instagram story riportando la segnalazione di un utente che diceva: "Notizia boom, Paola Caruso torna come Bonas, siamo tanto felici per lei, se lo merita dopo quello che sta passando".

Ecco allora che secondo questi rumors, potremo rivedere Paola Caruso nei panni della Bonas di Avanti un altro a partire dalla prossima edizione. Per il momento non c’è nulla di ufficiale, si tratta solamente di indiscrezioni, poiché per avere qualche certezza occorrerà attendere l’inizio delle registrazioni del programma. Ad ogni modo, se così dovesse essere, presto avremo sicuramente aggiornamenti.

