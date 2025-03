Ascolti TV ieri Sabato 1 Marzo 2025: Maria De Filippi con C'è posta per te doppia Ora o mai più C'è posta per te trionfa anche negli ascolti tv di sabato 1 marzo e surclassa persino la finale del programma di Rai 1, un dominio sempre incontrastato.

Fonte: Mediaset Infinity

Gli ascolti TV di ieri sabato 1 marzo 2025 hanno raccontato una storia che ormai conosciamo bene, ma che non smette di stupire. Maria De Filippi, con il suo "C’è Posta per Te", ha trasformato la prima serata di Canale 5 in un campo di battaglia dove nessun avversario sembra avere speranze. Con 4.398.000 spettatori e uno share del 30.6%, il programma ha letteralmente schiacciato e doppiato la finale di "Ora o Mai Più" su Rai1, che ha arrancato con 1.997.000 telespettatori e un modesto 15.7%. Un risultato che non è solo una vittoria, ma una lezione di potere mediatico impartita con la consueta eleganza da una conduttrice che non ha bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare o di cercare la polemica frivola.

La Rai, messa alle strette dopo settimane di scontri impari, ha scelto di giocare la carta della prudenza: la finale di "Ora o Mai Più", vinta da Pierdavide Carone, è andata in onda registrata. Una decisione che puzza di resa, un tentativo di tagliare i costi di una diretta dopo i colpi incassati nelle puntate precedenti. Ma se l’obiettivo era limitare i danni, il piano è fallito. La nostalgia del talent, che rilancia vecchie glorie musicali, non ha scaldato i cuori come ci si poteva aspettare. E qui sta il paradosso: in una serata dove il "vincitore" avrebbe dovuto essere il programma che tira le somme e incorona un trionfatore, a dominare è stata una trasmissione che non ha bisogno di trofei per brillare. Forse "Ora o Mai Più" poteva osare di più, spingere sul pedale della qualità o dell’originalità, ma contro il carro armato emotivo di De Filippi, persino il meglio potrebbe non bastare. Marco Liorni si dimostra comunque un ottimo conduttore e con altri avversari avrebbe potuto decisamente ottenere risultati migliori.

Ascolti TV di ieri Sabato 1 Marzo 2025: gli altri risultati

Guardando oltre i numeri degli ascolti TV di ieri sabato 1 marzo 2025, il resto della serata sembra un contorno sbiadito. Italia 1 con Il talento di Mr. Crocodile (712.000, 4.2%)Rai2 con "Elsbeth" (533.000, 3.1%) e Rai3 con "Indovina Chi Viene a Cena" (847.000, 4.8%), "Accordi & Disaccordi" sul Nove (576.000, 3.6%)arrancano, mentre "In Altre Parole" su La7 (1.136.000, 6.6%) si ritaglia uno spazio dignitoso ma lontano dal duello principale. È come se il pubblico avesse già deciso: il sabato sera è territorio di Maria, un rito collettivo che resiste a ogni tentativo di insurrezione.

"C’è Posta per Te" non è solo un programma: è una macchina perfetta che mescola lacrime, sorrisi e quel pizzico di voyeurismo che tiene incollati milioni di italiani. Maria De Filippi, con il suo stile sobrio e il controllo totale della narrazione, ha trasformato una formula semplice in un’arma invincibile. Gli ascolti TV di ieri sabato 1 marzo non fanno che confermarlo: in un’epoca di streaming e frammentazione, lei resta il faro della televisione tradizionale, un’anomalia gloriosa che non accenna a spegnersi.

