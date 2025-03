L’Eredità, polemiche per la Ghigliottina di Gabriele (e gaffe clamorosa). Web in tilt: “Sarebbe da ricorso” Nella puntata di ieri, 19 marzo, il neocampione non risolve il gioco finale, ma secondo alcuni utenti dei social la sua risposta poteva essere vincente.

Termina con l’amaro in bocca per Gabriele la puntata de L’Eredità in onda ieri sera (mercoledì 19 marzo 2025). Il giovane impiegato di Massa Carrara, alla sua terza partecipazione al game show di Rai 1, è riuscita a scalzare Sophia, la campionessa in carica, con la quale si è scontrata nel gioco dei ‘100 secondi’, riuscendo così ad accedere alla Ghigliottina. "A casa giochiamo tutti alla Ghigliottina, ma ultimamente sono i miei genitori che indovinano mentre i non sempre ci prendo", ha detto quando si è seduto faccia a faccia con Marco Liorni.

L’Eredità, come è andata la puntata di ieri (20 marzo 2025)

Qui Gabriele ha giocato per un montepremi iniziale di 200mila euro, poi sceso a quota 25mila dopo tre dimezzamenti, e si è trovato a ragionare su queste parole indizio: ‘Vedere’, ‘Nome’, ‘Numero’ ‘Turno, ‘Significato’. Al termine del canonico minuto di ragionamento, il neo campione ha provato il tutto per tutto scrivendo la parola ‘Primo‘. "In realtà l’ultima parola secondo me non ci stava, ma vediamo…" ha confessato al conduttore con un pizzico di pessimismo. E in effetti il suo ragionamento non ha portato alla soluzione vincente, che invece era ‘Doppio’, fallendo così una Ghigliottina giudicata abbastanza abbordabile da molti fan del programma sui social.

Le reazioni del web alla Ghigliottina di Gabriele

Sul web, infatti, fioccano i commenti durante e dopo la puntata de L’Eredità di chi crede che la soluzione fosse ampiamente alla portata del concorrente. Un’impressione avvalorata dal fatto che sulla timeline di ‘X’ sono tantissimi i fan che hanno azzeccato la risposta vincente. C’è chi scrive: "Nooooo! È troppo facile stasera! Perché ha scritto primo?", oppure: "Stasera non era difficile, mi dispiace per Gabriele", e ancora: "Doppio, era facile". C’è qualcuno, inoltre, che protesta con trasporto perché convinto che anche la risposta data da Gabriele potesse essere ‘calzante’ con le cinque parole indizio. "Ci stava anche Primo. Sarebbe da ricorso", sbotta un utente. E un altro rilancia: "Cavolo ero convinta che l’avesse presa!".

Sui social, infine, tengono banco anche polemiche e bonari sfottò all’indirizzo di una concorrente, Nadia, protagonista di uno scivolone su una domanda ritenuta da molti facilissima. Il quesito era il seguente: "Marcell, velocista italiano". La risposta era Jacobs, indimenticabile vincitore della storica medaglia d’oro nei 100 metri all’Olimpiade di Tokio, ma la concorrente l’ha fallita creando una piccola bufera di proteste sui social: ""Marcell Jacobi il figlio dell’attore Derek Jacobi?", "Jacob acca", "L’unico italiano ad aver vinto l’oro dei 100 metri all’olimpiade e non lo conosce boh…dove vive sta gente? Su marte?", "Non si può sentire Nadia che non conosce Jacobs", sono stati alcuni dei commenti (perfidi) rivolti a Nadia.

