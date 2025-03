Ascolti tv ieri 12 marzo: disastro Rai 1 (sfiorata da Sciarelli), Schiavone chiude alla grande. E Gerry Scotti vince (ma non sorride) Lo Show dei Record cala ma vince col 14,1% di share, ancora ottimi Cazzullo (5,3%), Giordano (6,4%) e Chi l’ha visto? (12,3%): tutti i numeri e i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Gerry Scotti vince senza troppi sforzi. Ieri mercoledì 12 marzo 2025, infatti, Lo Show dei Record ha vinto un’altra prima serata degli ascolti tv con il 14,1% di share, superando la concorrenza di Rai 1 (ferma al 12%). Ottimo risultato per il gran finale di Rocco Schiavone (10,2% di share), così come per Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto? (12,3%) e per Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare (in crescita al 5,3%). Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra What’s Love?, Rocco Schiavone, Chi l’ha visto? e Lo Show dei Record

Ieri mercoledì 12 marzo 2025 Lo Show dei Record è calato al 14,1% di share, aggiudicandosi comunque la prima serata. La seconda puntata del talent show condotto da Gerry Scotti ha radunato 1 milione e 872mila spettatori su Canale 5, staccando senza troppi problemi la concorrenza di Rai 1, dove What’s Love? si è fermato al 12% di share. Il film con Lily James ed Emma Thompson non è andato oltre un ascolto medio di 1 milione e 961mila spettatori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ottimo finale per Rocco Schiavone. L’ultima puntata della sesta stagione della serie con Marco Giallini, infatti, ha raccolto su Rai 2 ben 1 milione e 734mila spettatori, chiudendo in crescita al 10,2% di share. Ottima, come sempre, anche Federica Sciarelli, che al timone di Chi l’ha visto? su Rai 3 ha addirittura sfiorato Rai 1 ottenendo il 12,3% di share e conquistando 1 milione e 871mila spettatori.

Su Italia 1 Rampage – Furia animale ha appassionato 1 milione e 9mila spettatori, pari al 5,9% di share. Mario Giordano ha toccato il 6,4% di share alla guida di Fuori dal Coro, che ha totalizzato un a.m. di 826mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Benissimo anche Aldo Cazzullo e Una giornata particolare, che (in replica) ha raggiunto 871mila spettatori, salendo al 5,3% di share su La7.

Su Tv8, infine, la sfida di Champions League – Arsenal-PSV ha appassionato 457mila spettatori, pari al 2,4% di share, mentre su Nove Mai Stati Uniti ha fatto segnare l’1,6% di share con 270mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Paolo Bonolis

Altro ottimo risultato nella fascia preserale per Marco Liorni e L’Eredità (che si prepara a sbarcare anche in prima serata). Il game show di Rai 1 ha raccolto 4 milione e 708mila spettatori su Rai 1, toccando il 26,9% e ridimensionando Avanti un altro! di Paolo Bonolis, tornato sotto la soglia del 20% di share (19.7%) con 3 milioni e 223mila spettatori su Canale 5. Nell’access prime time, invece, la puntata di ieri di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino è arrivato al 28,7% di share con 5 milioni e 941mila spettatori

Potrebbe interessarti anche