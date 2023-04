Federica Panicucci a picco, bocciati ancora i suoi "ripetenti" Il secondo appuntamento di Back to School fa peggio dell’esordio, fermandosi al 5,5% di share: certezza Julia Roberts e Richard Gere su Rai 1

Mercoledì da rivedere in casa Mediaset. Gli ascolti della serata del 12 aprile 2023 hanno visto vincere il debutto della seconda stagione della fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi con poco più di punto in più di share rispetto a Pretty Woman su Rai 1, un film alla sua 31esima replica in 31 anni. Al di là della certezza che garantisce ancora il cult con Julia Roberts e Richard Gere, però, balza all’occhio il nuovo calo di Back to School su Italia 1. La nuova stagione del reality condotto da Federica Panicucci – deludente all’esordio – è riuscita a peggiorare, raccogliendo solo il 5,5% di share.

Gli ascolti di mercoledì 12 aprile: chi ha vinto

Come detto, a strappare una vittoria decisamente striminzita nella serata di mercoledì 12 aprile in tv è stata la puntata d’esordio di Luce dei tuoi occhi 2. La nuova stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno ha tenuto davanti allo schermo 2 milioni e 707mila spettatori, registrando il 16,5% di share. Numeri migliori rispetto al debutto della prima stagione del 2021 (15,8% di share), ma che non possono far gridare al miracolo, soprattutto dal momento in cui la concorrenza di Rai 1 era rappresentata dalla 31esima replica in 31 anni di Pretty Woman. E la pellicola con Julia Roberts e Richard Gere non delude per la trentunesima volta, raggiungendo il 15,2% di share, pari a 2 milioni e 529mila spettatori.

Il flop di Federica Panicucci

A deludere, come anticipato, è stata Federica Panicucci, al timone della seconda stagione di Back to school. Dopo l’esordio di settimana scorsa al 7,5% di share, il reality che vede i vip alle prese con l’esame di quinta elementare ha fatto di peggio, scendendo di ben due punti di share e registrando il 5,5% con 840mila spettatori. Partenza decisamente in salita per la conduttrice toscana, che raccoglieva da Nicola Savino un’eredità non facile (la media della prima stagione fu il 7,73%) ma che, allo stesso tempo, sperava in risultati migliori. Per quanto riguarda le altre prime serate, certezze – seppur in leggero calo – Federica Sciarelli con Chi l’ha visto su Rai 3 (10,9% di share) e la nuova stagione di Marco Giallini nei panni di Rocco Schiavone (10,8%).

