Alessandra Amoroso si emoziona ed emoziona. La cantante salentina ha annunciato lo scorso mese di essere incinta e ieri martedì 15 aprile 2025 ha parlato per la prima volta della sua gravidanza a Le Iene. Ospite dello show "in nero" di Italia 1 condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, Alessandra non è riuscita a trattenere le lacrime al termine del suo monologo, durante la quale ha parlato di gioie e timori, di traguardi e ansie e in generale di un cocktail di emozioni che la sta accompagnando in questa nuova "sfida". Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Alessandra Amoroso, il monologo sulla gravidanza a Le Iene

"Da quando ho scoperto di aspettare Penelope mi sorprendo di quante emozioni diverse si possono provare nello stesso istante" ha raccontato Alessandra Amoroso a Le Iene. Nella puntata di ieri martedì 15 aprile 2025, infatti, la cantante salentina ha parlato del mix di emozioni che sta vivendo in questo periodo. "La gravidanza non è quasi mai bella o brutta, facile o dura, serena o inquieta. Spesso è tutte queste cose contemporaneamente" ha spiegato l’ex allieva di Amici, che lo scorso mese ha annunciato di essere incinta del compagno Valerio Pastore e di avvicinarsi a una nuova fase della sua vita che si aprirà con l’arrivo della sua prima figlia: "Forse la sfida è accettare questa perdita di equilibrio, l’ambivalenza, il fatto che ti stai avventurando in una terra sconosciuta".

Nel corso del suo lungo monologo a Le Iene, Alessandra Amoroso si è detta pronta a questa nuova sfida, accettando la bellezza e anche l’ambivalenza di queste sensazioni. "Ho scelto di farmi attraversare da tutte le emozioni, quelle belle e brutte. Di sentirle vivere sul mio corpo che cambia giorno dopo giorno insieme a me" ha chiarito la cantante, che non si è nascosta neanche sulle sue paure: "Vivo la gioia e l’impazienza ma anche la paura profonda di non essere all’altezza (…) Vivo la felicità per ogni piccolo ostacolo superato, ogni traguardo raggiunto, e anche l’ansia". Sul finale Alessandra non è riuscita a trattenere le lacrime, dettate dall’emozione e dalla consapevolezza di avere raccolto una sfida che vivrà in ogni sua sfaccettatura, senza pretendere di essere perfetta: "Cerco di stare lontana dalle frasi fatte, dal modello illusorio di super mamma, sempre perfetta e infallibile. Quel modello non esiste, esiste la donna che sono e quella che sto diventando. La madre che sarò con tutti i miei pregi e con tutti i miei difetti".

