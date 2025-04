Affari Tuoi, le gemelle Sabrina e Francesca rifiutano il doppio della vincita e i social s'infiammano: "Tutto a caso, allucinante" Nella puntata del 31 marzo, la partita delle gemelle Sabrina e Francesca comincia abbastanza bene ma termina con un colpo di scena: cosa è successo e polemiche

Sono le gemelle Sabrina e Francesca (Emilia & Romagna) a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di lunedì 31 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Le concorrenti della regione Emilia-Romagna, hanno pescato il pacco numero 20 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme. Le due giovani raccontano di aver sognato di fare colazione con il conduttore (ma niente numeri): "Entrambe arrivavamo in ritardo" raccontano. Prima di iniziare la partita, come sempre, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: la piadina romagnola. Ecco cosa è successo durante la puntata del 31 marzo 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 31 marzo 2025: cosa è successo

Sabrina e Francesca cominciano la partita alla grande, perché con i primi 6 tiri eliminano 30mila euro, 0 euro, 50 euro (con l’anti-malocchio di Ivan), 5mila euro e 100 euro. L’unica intoppo è la perdita dei 100mila euro, trovati nel pacco 4 che rappresenta il giorno del loro compleanno. Il Dottore offre 35mila euro: "Difficile rifiutare perché siamo giovani, ma c’è quasi tutto il podio, quindi tritiamo" commentano le gemelle. Poi puntano sul pacco della new entry, ma il mito non viene sfatato: escono i 75mila euro. Nei pacchi successivi trovano i 200mila euro e un blu. A questo punto il Dottore propone il cambio a cui Emilia & Romagna rinunciano perché "Mi sembra buono come numero, per adesso rifiutiamo".

Una volta eliminati i 500 euro, 10mila euro e 50mila euro, PaSqualo si gioca un tiro a carte e le gemelle pescano il cambio. Dopo aver spiegato che il 20 "è il giorno del compleanno di nostra madreed è un numero regolare, tondo, quindi ci piace", rifiutano il cambio e trovano i 200 euro. Quando è il momento del Dottore, Stefano De Martino gli chiede: "Sta facendo l’amore? Allora la lascio terminare", e mette giù la cornetta. Pochi istanti dopo, richiama e il conduttore si complimenta: "Sta migliorando, ha guadagnato un millesimo di secondo!" . A questo punto Pasquale Romano offre i 20mila euro, secondo premio più alto sul tabellone dopo i 300mila euro, e le sorelle rispondono: "Essendo gemelle, bisogna raddoppiare qua". Quindi tritano l’assegno e successivamente aprono il pacco da 1 euro. Arriva un’altra proposta di cambio, ma le ragazze proseguono con il 20 e poi eliminano la piadina romagnola contenuta nel 16 della Campania. Ora sul tabellone restano i 10 euro, 75 euro, 15mila euro, 20mila euro e 300mila euro e il Dottore, per un tiro, offre 25mila euro. Nonostante un po’ di titubanza iniziale, perché se trovano i 300mila quell’assegno non lo vedono più, decidono di andare avanti aprendo il 9 dell’Umbria, dove ci sono i 10 euro. Un tiro che fa esplodere lo studio in un fragoroso applauso. Un tiro adesso vale 33mila euro, una "buona" cifra per le sorelle: "Sono soldi, però la tenti. Ci divertiamo. Certo, aiuteremmo un pochino i nostri genitori, siamo tre sorelle fuori sede… però dai, per un tiro rifiutiamo" dicono.

Poi scoprono che nel 17 ci sono 15mila euro e De Martino commenta: "Siamo ancora qua!" Il Dottore torna all’attacco ma questa volta l’offerta sale, ed è la più alta della serata: 40mila euro e l’ansia delle gemelle cresce. "Con la fortuna che abbiamo noi a pescare pacchi… è strana questa offerta…" dice Francesca. "Non lo so, proviamo" afferma Sabrina. Francesca però appare molto indecisa ma, alla fine, sceglie di ascoltare la sorella e tritano l’assegno. Nel 18 del Piemonte però ci sono proprio i 300mila euro: lo studio urla "No" ancora prima che il conduttore mostri il contenuto del pacco e chieda "Non mi credete?", e questo a causa delle parole spesso fuorvianti che De Martino dice per far credere una cosa piuttosto che un’altra. Una volta confermata la presenza dei 300mila euro nel pacco 18, il Dottore offre solo il cambio e le gemelle non si lasciano sfuggire l’occasione: "3 è il numero perfetto, poi siamo 3 sorelle. Accettiamo il cambio". Sabrina e Francesca lasciano il pacco 20 per prendere il numero 3 e poi scoprire di avere i 20mila euro: "Ci siamo salvati sul finale" conclude De Martino mentre le sorelle esultano e lo abbracciano tra gli applausi del pubblico.

Le polemiche sui social

Come di consueto, dopo la puntata del 31 marzo di Affari Tuoi non mancano le polemiche sui social: "Esultare per 20.000 quando potevano accettarne il doppio, alcuni non hanno proprio l’ormone del criterio con tutto il rispetto", "Hanno rifiutato 40.000 euro ridendo e ballando… ed ora se ne vanno con 20.000 non avendo capito proprio niente…e sono pure felici…allucinante…lo sanno che 20.000 euro sono anche tassati???", "È andata pure di lusso, giocando totalmente a caso e facendo le stupidine tutta la puntata. Male male", "Esultano per 20k, non si son rese conto di averne persi altri 20", "L’unica cosa bella tra le urla di ‘ste due tipe è Due Vite di Marcolino", "Tutta questa festa e hanno rifiutato 40.000€", "Sulle alte vette, spaziando tra 40k e 300k€, Emilia & Romagna hanno fatto un tiro di troppo. E addio", "Va bene divertirsi ma anche fare scelte con criterio, si tratta sempre di soldi", "Alla fine non hanno ragionato, ma era palese che non avessero i 300mila".

