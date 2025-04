Ascolti tv ieri (21 aprile): Bruno Vespa si ‘prende’ la serata dedicata a papa Francesco Lo Speciale Porta a Porta vince con il 16,2% di share, Canale 5 al 10,5%, le altre reti non decollano, bene Augias e Borghese: tutti i numeri e i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Serata fuori dall’ordinario per gli ascolti tv. Ieri lunedì 21 aprile 2025, infatti, i palinsesti Rai, Mediaset e non solo sono stati stravolti per fare spazio alla programmazione dedicata al ricordo di papa Francesco, scomparso all’età di 88 anni. A trionfare in prima serata è stato Bruno Vespa, in onda su Rai 1 con il suo speciale Porta a Porta (al 16,2% di share); scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel nel dettaglio.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Speciale Porta a Porta e Francesco – Il papa della gente

In seguito alla notizia della morte di papa Francesco – come detto – la programmazione Rai e Mediaset è stata completamente rivista per omaggiare il pontefice scomparso ieri all’età di 88 anni. Su Rai 1 Alberto Angela non è andato in onda con Ulisse – Il piacere della scoperta e ha lasciato spazio a Bruno Vespa. Il suo Speciale Porta a Porta dedicato al papa ha raggiunto (nonostante le dure critiche) il 16,2% di share trionfando in prima serata e radunando 2 milioni e 476mila spettatori. Su Canale 5, invece, è stato riproposto Francesco – Il Papa della gente, che ha preso il posto della seconda puntata di The Couple di Ilary Blasi. La miniserie diretta da Daniele Lucchetti sulla storia di Jorge Mario Bergoglio ha raccolto 1 milione e 457mila spettatori, arrivando al 10,5% di share.

Nella serata di ieri si è fermata anche Alessia Marcuzzi, che non è tornata alla guida di Obbligo o Verità per fare spazio a In Viaggio. Il docu-film sui viaggi pastorali di papa Francesco in giro per il mondo si è fermato all’1,9% di share con 315mila spettatori. Su Rai 3 è invece andato in onda Francesco, venuto quasi dalla fine del mondo, che ha sostituto l’appuntamento con Massimo Giletti e Lo Stato delle cose fermandosi a 569mila spettatori, pari al 3,5% di share.

Su Rete 4 lo Speciale Papa Francesco ha totalizzato un a.m. di 491mila spettatori, pari al 3,8% di share. Su Italia 1, invece, il film di Sam Raimi Spider-Man 3 con Tobey Maguire ha conquistato 925mila spettatori, pari al 6,6% di share.

Corrado Augias è rimasto saldamente al timone de La Torre di Babele su La7, che ha coinvolto 728mila spettatori fino a raggiungere il 4,5% di share. Su Tv8, infine, GialappaShow non è andato in onda; buon risultato per 4 Ristoranti di Alessandro Borghese che ha registrato il 4,7% di share grazie a 596mila spettatori sintonizzati, mentre su Nove le interviste di Fazio al papa in Continuare a sperare – In ricordo di papa Francesco si è fermato al 2,1% di share con 349mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri

Su Rai1 l’edizione straordinaria del Tg1 – Addio a Papa Francesco ha toccato il 34,4,% di share con più di 3 milioni e mezzo di spettatori sintonizzati. A seguire La Vita in Diretta di Alberto Matano ha raccolto 2 milioni e 174mila spettatori, pari al 23.7% di share.

