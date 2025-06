Affari Tuoi, Giovanni 'brucia' 200mila euro ma frega il Dottore in extremis. Social in guerra: "Partita nonsense" Nella puntata del 19 giugno 2025, la partita di Giovanni finisce in un modo 'fortunato', perché va a casa con più soldi di quelli del suo pacco: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno giovedì 19 giugno 2025. A giocare è Giovanni, concorrente della regione Calabria e postino di professione. Vicino a sé ha il pacco numero 2 e al suo fianco, per aiutarlo nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la nonna Nella. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: le susumelle. Ecco cosa è successo nella puntata del 19 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 19 giugno 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la puntata di Giovanni e Nella? Dopo i primi 6 tiri, con cui se ne vanno i 50mila e 30mila euro, arriva un’offerta di 38mila euro (tritata), e la rivelazione di nonna Nella: "Sono venuta qui per giocare ma, alla fine, mi sono innamorata di un pacchista (il ‘Presidente’, della Puglia, ndr)". Poi una tripletta tutta blu e il Dottore offre ben 42mila euro, ma la coppia trita l’assegno e poi elimina dal tabellone ben 300mila euro, insieme a due pacchi di basso valore, tra cui lo 0. Questa volta però Stefano De Martino fa mettere "un lento" in studio e finiscono per ballare solo nonna Nella e il ‘Presidente’.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Subito dopo Pasqualo Romano offre 30mila euro, ma il concorrente non ci sta: "Deve andare un po’ al rialzo". "Giovanni è deciso, non ne vuole sapere di accettare" commenta il conduttore. A questo punto PaSqualo punta sul cambio, ma Giovanni è certo: "Rifiuto!". La coppia chiama il pacco del Presidente e il Dottore telefona in studio per regalare un’altra emozione al presentatore: "Non ci credo, abbiamo l’intimo del Presidente?". Una volta fattoglielo ‘indossare’, De Martino alza la cornetta del telefono per sentire il Dottore che gli fa notare di non aver chiamato, e il conduttore risponde: "Mi sono scordato perché avevo l’intimo del Presidente in mano, lo vado a posare perché non vorrei mi suscitasse pensieri scabrosi".

Poi l’offerta di 30mila euro, anche questa rifiutata perché "Io non gioco al ribasso". Nel 19 dell’Umbria, il pacco di compleanno della madre, ci sono 5mila euro. Romano propone il cambio e questa volta il concorrente accetta, lasciando il 2 per prendere il numero 13, giorno di nascita della "mia ragazza ed è anche il numero detto da mio padre seguendo dei calcoli che non ho capito". Subito dopo trova i 100mila euro e – come dice De Martino – "il divario aumenta", perché restano i 10 euro, 100 euro, 10mila e 200mila euro.

Ora il Dottore si gioca un tiro a carte e Giovanni pesca il ‘cambio’, rifiutato dal postino che in seguito trova i 10 euro. A questo punto PaSqualo offre ben 35mila euro: "Il divario tra il pacco più piccolo e il più grande è grande, quindi mi sento di accettare l’offerta" è la risposta del concorrente. Una volta eliminati i 100 euro, De Martino dice: "Io non so tuo padre che calcolo abbia fatto, ma spero che sia sbagliato". Non manca un intervento del Dottore quando nel gran finale restano i 10mila e i 200mila euro, e Giovanni dice: "Non ho fatto un affare ad accettare, ma non posso predire il futuro. Penso di avere nel 13 i 10mila euro".

Prima di scoprire il contenuto del numero 13, De Martino ironizza sul consiglio del padre, un calcolo tuttora ‘incomprensibile’ sia per Giovanni che per il conduttore: "Se qua dentro ci sono i 200mila euro, chiamo tuo padre e mi faccio spiegare il ragionamento. Ci mettiamo qua tutti seduti a terra e ce lo facciamo spiegare in una puntata. Nel frattempo stiamo perdendo Nonna Nella ma se si accascia il Presidente le fa la respirazione bocca a bocca". Lei risponde: "Eh sì, io acconsento!", e poi aprono gli ultimi due pacchi: viene fuori che i 200mila euro erano nel pacco che Giovanni aveva pescato a inizio puntata, mentre nel 13 ci sono i 10mila euro.

Le reazioni sui social

Dopo la puntata di Affari Tuoi del 19 giugno 2025, non mancano le reazioni sui social: "Peccato x il cambio fatto, aveva pescato i 200k", "Hai visto? Ma smettila, ti sei lasciato il pacco vecchio sino alla fine e avevi pescato 200.000. Hai perso di brutto", "Scontato li avesse nel 2, che partita nonsense", "Avrebbe potuto accettare un’offerta molto più alta comunque", "Sapeva fare tutto e poi si è fregato nel finale".

Potrebbe interessarti anche