Parte finalmente il serale di Amici, sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5 e si parte con l’arrivo in studio dei tre giudici: il confermato Cristiano Malgioglio e le due new entry: Elena D’Amario, fino a ieri (letteralmente) professionista e coreografa del talent e ora pronta al grande salto sulla poltrona rossa. Poi l’arrivo del giudice più atteso, Amadeus, che dice subito a Maria De Filippi: "Pensavo di averle provate tutte le emozioni, ma questa è un’ondata pazzesca. Grazie a Mediaset, a Maria per avermi invitato. E ai ragazzi dico ‘merda merda merda’".

La prima puntata del serale dell’edizione 2025 parte subito con una manche dolorosa, e con la prima eliminazione di questa edizione. A sfidarsi sono le squadre di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A perdere è la seconda e in sfida finiscono Francesco, Luk3 e Asia. Il bravissimo Francesco si esibisce sui Carmina Burana e rientra immediatamente in gara, Luk3 si salva e la prima alunna eliminata del serale di Amici 24 è la giovanissima Asia, ballerina 17enne di hip hop, che viene congedata tra moltissimi complimenti, e con la promessa di Maria De Filippi di farla partecipare nelle prossime settimane a qualche coreografia con i ballerini professionisti del talent.

Naturalmente, non sono mancate già in apertura le immancabili (appunto) polemiche. La più infuocata, ma la sia attendeva già dal daily, ha visto al centro il guanto di sfida di Alessandra Celentano che ha messo "alla sbarra" la sua Chiara contro Francesca, tra le proteste della sua prof Debora Lettieri. Per dimostrare che il guanto non è iniquo come sostiene Lettieri, Celentano si presenta in studio con dei "referti", ovvero foto del profilo Instagram di Francesca impegnata alla sbarra. A vincere è comunque Chiara.

L’ultima sfida della manche finisce poi con Elena D’Amario in lacrime, commossa dall’esibizione di Chiamamifaro. Alla domanda di Maria De Filippi su quelle lacrime, ancora con gli occhi umidi Elena risponde a fatica: "La gentilezza di Angelica insieme alla poesia dei miei colleghi mi emoziona moltissimo". Più avanti sfiora le lacrime anche Amadeus, emozionatissimo dalle bellissime interpretazioni di Jacopo Sol e Nicolò messi in sfida da Rudy Zerbi su un brano di Luigi Tenco e davvero entrambi bravissimi (anche se vince Nicolò). Ma mentre i due cantano, Amadeus quasi arriva a commuoversi. Un esordio per lui, sulla poltrona rossa, pieno di emozioni.

