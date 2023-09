Ascolti tv, De Filippi non sbaglia un colpo: Amici parte a razzo e travolge Domenica In La prima puntata del talent show di Maria De Filippi ha sbaragliato la concorrenza, battendo di gran lunga Mara Venier; male, invece, Federico Quaranta su Rai 3

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Sono giorni di grandi ritorni quelli che stiamo vivendo in questo periodo: nel mese di settembre molti dei programmi più amati della televisione italiana stanno ripartendo con le loro nuove stagioni, e alcuni di questi sono attesissimi dal pubblico. Lo dimostrano i dati di ascolto ottenuti, per esempio, da trasmissioni quali Amici di Maria De Filippi, che ieri – domenica 24 settembre – ha fatto il suo debutto su Canale 5 con la 23esima edizione sbaragliando la concorrenza. Scopriamo dunque come sono andati i principali programmi della giornata.

Ascolti tv, Amici riparte col botto

Ad attirare maggiormente l’attenzione, come abbiamo detto, è stata la prima puntata di Amici di Maria De Filippi: il talent show di Canale 5,c he ha inaugurato la sua fase pomeridiana, ha conquistato il 25,6% di share, senza lasciare scampo alla concorrenza. Nello stesso orario, infatti, Mara Venier si è dovuta arrendere: la sua Domenica In ha totalizzato una media del 17,6%, registrando dunque una sonora sconfitta da parte del talent targato Mediaset. D’altronde, ormai lo sappiamo, Maria De Filippi ha il potere di trasformare in oro tutto ciò che tocca. Da Temptation Island, che ha dominato la scorsa estate, a Uomini e Donne, passando per Tu Sì Que Vales. Quest’ultimo, che ha debuttato sabato 23 settembre con la nuova stagione, ha quasi doppiato Rai 1 con il 31% di share (contro il 16,3% di Arena Suzuki dai ’60 ai 2000). Lo stesso discorso vale dunque per Amici, che nonostante le sue 23 edizioni continua a tenere alta l’attenzione del pubblico.

Disastro Rai 3, che rimpiange Fabio Fazio

Per quanto riguarda la prima serata del 24 settembre, a dominare la sfida degli ascolti è stata invece Rai 1: il film La stoccata vincente con Flavio Insinna e Alessio Vassallo ha ottenuto il 17,5% di share. Numeri non esaltanti per la rete ammiraglia Rai, che tuttavia ha battuto la concorrenza della puntata speciale in prime time di Caduta Libera, rimasta ferma al 12,8%. Il dato meno incoraggiante della serata viene però da Rai 3: Il Provinciale – Il racconto dei racconti, lo show di Federico Quaranta che è recentemente stato promosso alla prima serata, continua a non convincere il pubblico, e rimane inchiodato al 3,6% di share. Sembra dunque che gli spettatori di Rai 3 stiano iniziando a rimpiangere Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa, che fino alla scorsa stagione è stato un appuntamento fisso della domenica sera, sempre con ottimi risultati. La competizione si farà dunque ancora più dura per la terza rete a partire dal 15 ottobre, quando Fazio – insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback – debutterà su Nove.

Potrebbe interessarti anche