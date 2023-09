Il Provinciale debutta in prima serata su Rai 3: anticipazioni Questa sera riparte il programma condotto da Federico Quaranta alla ricerca di luoghi, persone e valori da scoprire. Ecco qualche anteprima.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

L’appuntamento è per questa sera, domenica 17 settembre, con il debutto in prima serata del programma Il Provinciale, condotto da Federico Quaranta con gli interventi della naturalista Mia Canestrini. Una nuova edizione del programma itinerante che si prepara alla scoperta dei più bei territori del nostro Paese; in un viaggio tra le regioni d’Italia, ricche di tesori naturali, storici, culturali ed enogastronomici. Scopriamo qualcosa di più su ciò che vedremo.

Il Provinciale riparte dalla Sardegna

La nuova edizione riparte oggi con una prima puntata dedicata ai meravigliosi territori della Sardegna. L’Isola italiana per eccellenza conosciuta per le sue spettacolari spiagge, le acque cristalline, e le tradizioni culturali uniche. Ma la Sardegna è famosa anche per la sua cucina e la ricca storia con antiche rovine nuragiche, chiese medievali e un paesaggio montuoso spettacolare. È un luogo ideale per gli amanti della natura, dell’arte e della gastronomia. Insomma, il luogo perfetto da scoprire in ogni sua sfaccettatura.

Il sottotitolo di questa nuova e imperdibile edizione de Il Provinciale sarà "il racconto dei racconti", proprio perché l’intento sarà fare un viaggio profondo e completo nella cultura del nostro Paese, alla scoperta delle origini che hanno forgiato il carattere, gli usi, i costumi e l’antropologia di ogni regione.

Non verrà quindi raccontato solo il territorio, del quale verranno approfonditi anche tutti gli aspetti naturali, ma sarà un vero e proprio viaggio al di fuori delle grandi città, nella splendida provincia, tra le ricche tradizioni italiane, tra i dialetti, le leggende e l’immenso patrimonio artistico, storico, culturale ed umano del nostro Paese. Come accennato, anche per questa nuova edizione le redini del programma saranno affidate a Federico Quaranta.

Le parole di Federico Quaranta sulla nuova edizione de Il Provinciale

Lo stesso conduttore ha voluto presentare la nuova edizione direttamente sui propri social. "‘Il Provinciale’ è un viaggio culturale. Sta bene a Rai 3 la domenica sera alle 21.15, l’ora del divano – ha esordito Quaranta – Perché è un programma che devi seguire davvero passo passo, parola per parola, immagini e testo. Poi c’è la storia umana. Partiremo dal cuore della Sardegna con il racconto del codice barbaricino del banditismo, dei Mamuthones, delle Accabadore, dell’Ardia e delle Janas, fino ad arrivare alla civiltà nuragica. Andremo poi in Lucania per quello che è il racconto dei racconti, cercheremo l’origine di tutte le storie, in particolare quelle di G. Basile e utilizzate dai fratelli Grimm per scrivere le fiabe più belle di sempre. E poi concluderemo il ciclo in Puglia, dove il racconto sarà legato all’origine del tarantismo e della catarsi da parte delle donne che volevano emanciparsi da una società maschilista, materialista e patriarcale".

Quando e dove vedere Il Provinciale in prima serata

Il Provinciale va in onda dal 2020, e dopo diverso tempo su Rai 1 e Rai 2, il programma è pronto a debuttare su Rai 3. L’appuntamento è per questa sera, domenica 17 settembre 2023, in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa.

Potrebbe interessarti anche