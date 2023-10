Ascolti tv, nuovo disastro per Rai 2: Bianca Guaccero sempre più giù (la batte anche Nove) Il nuovo comedy show Liberi Tutti fa peggio dell’esordio e scende al 2,6% di share, venendo superato anche da Nove e il debutto de Il contadino cerca moglie

Altro lunedì e altro tonfo per Rai 2, che sprofonda con Liberi Tutti. Il nuovo comedy show condotto da Bianca Guaccero ha registrato dati peggiori del (già deludente) debutto di settimana scorsa ed è sceso al 2,6% di share, superato anche da Nove e l’esordio stagionale de Il contadino cerca moglie con Gabriele Corsi. In una prima serata vinta dalla fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini e Tosca D’Aquino I bastardi di Pizzofalcone (21,5% di share) davanti al Grande Fratello (17,7%) rischia di aver preso definitiviamente forma l’ennesimo flop della nuova Rai meloniana. Analizziamo i numeri della serata di ieri martedì 30 ottobre 2023 e scopriamo tutti i dettagli.

Ascolti: Liberi tutti e Bianca Guaccero crollano

Dopo lo scivolone dell’esordio della scorsa settimana al 3,18% di share e 550mila spettatori, Liberi Tutti non è riuscito a rialzarsi e ha anzi fatto segnare risultati peggiori, con il 2,6% di share e 438mila spettatori davanti allo schermo ieri sera. Il nuovo comedy show di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero, affiancata dai Gemelli di Guidonia e Peppe Iodice, è stato addirittura sorpassato da Nove e Gabriele Corsi, che ha condotto la prima puntata della settima edizione de Il contadino cerca moglie totalizzando il 2,9% di share e 533mila spettatori.

Numeri horror per un programma che rischia di consolidarsi come l’ennesimo flop della nuova Rai meloniana, nonché una nuova delusione per Bianca Guaccero dopo aver chiuso i battenti di Detto fatto. Dopo la netta e visibile confusione della prima puntata (la stessa conduttrice aveva fatto autocritica promettendo di risolvere alcuni problemi), la formula dello show è sembrata quasi invariata se non a piccoli sprazzi. Il format ha messo alla prova un gruppo di personaggi famosi, alle prese con una escape room – nella puntata di ieri hanno preso parte al gioco come ospiti Antonella Elia, Matranga, Minafò, Paolo Conticini e la Pozzoli Family – determinati a evadere. L’atmosfera generale di "caciara" e sopra le righe in stile Made in Sud ha ancora preso il sopravvento su un programma più vicino a Stasera tutto è possibile, registrando un nuovo tonfo su Rai 2 in termini di ascolti. "TeleMeloni" segna così un altro flop – l’ennesimo – con Liberi Tutti, che si aggiunge ai vari Mercante in fiera, La volta buona, Chesarà…, Avanti popolo e a tutti i programmi a caccia di riscatto.

Vince Rai 1, Grande Fratello ridimensionato

Nella prima prima di ieri martedì 30 ottobre ha trionfato la fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini e Tosca D’Aquino I bastardi di Pizzofalcone (in crescita al 21,5% di share e 3 milioni e 631mila spettatori). Ne esce ridimensionato, invece, il Grande Fratello. Dopo la graduale riprese che ha portato all’exploit di lunedì scorso (20,09% di share) il reality di Alfonso Signorini è tornata a viaggiare sui soliti numeri, facendo registrare il 17,7% di share, pari a 2 milioni e 271mila spettatori su Canale 5.

