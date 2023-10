Bianca Guaccero criticata a Tv Talk: lei da una risposta da manuale e tutti l'applaudono La conduttrice, ospite da Tv Talk, ne approfitta per fare un sincero mea culpa, scusandosi e promettendo di fare meglio con il suo nuovo programma Liberi Tutti

Non è un mistero per nessuno che la partenza del nuovo programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero, Liberi tutti, sia partito (per essere buoni) con il piede sbagliato. Il progetto, c’è da dirlo, era molto ambizioso. L’idea alla base del programma era riuscire a portare un fenomeno come quello delle escape room in televisione. Ad accompagnare Guaccero troviamo all’appello anche Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia. Come dire? Forse non proprio le scelte più azzeccare, dal momento che nessuno di loro ha mai destato un monumentale interesse da parte del pubblico. Eppure, nonostante tutto, hanno deciso di cimentarsi in un format di base anche piuttosto complicato. Le escape room sono infatti un fenomeno nato in Giappone nel 2007, e poi velocemente esportato in occidente, che consiste nel far ritrovare una o più persone in una stanza senza uscite, facendo sì che i concorrenti debbano ingegnarsi o dar prova dei loro talenti in diversi campi, per poter uscire dalla stanza e vincere il gioco. Come trasmettere tutto questo in un programma televisivo? Liberi tutti ci ha provato senza probabilmente riuscirci, ma la sua conduttrice, ai microfoni di Tv Talk, si è dimostrata in grado di incassare le critiche con eleganza, rispondendo perfettamente alle varie perplessità e prendendosi le sue responsabilità, chapeau.

Le criticità emerse

A dirle che il programma non va non è stato solo il pubblico, ma anche gli ascolti in sé. Nella prima puntata di martedì 23 ottobre in prime time, il programma è stato visto da appena 550.000 telespettatori con uno share del 3,18%. E anche la critica non ci è andata leggera affatto. Molti conduttori avrebbero probabilmente messo le mani avanti, trovando qualche scusa, negando il flop o dando la colpa ad altri, ne è un palese esempio Pino Insegno che continua a negare l’evidente insuccesso del suo Mercante in fiera, ma Bianca non ci casca. Riguardo lo show, Aldo Grasso ha scritto su Il Corriere della Sera: "è scombiccherato e caotico: tutti urlano, come quando ci si diverte per forza. Nessuno dice niente perché l’idea è di Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time. Ma il programma è di rara bruttezza, con imbarazzanti esiti di audience. Tanto chi dovrà giudicare il programma è Ciannamea stesso. Avrà il coraggio di porvi rimedio?".

Le risposte da standing ovation della Guaccero

La conduttrice pugliese, come detto, si è presentata a TvTalk nella puntata in onda sabato 28 ottobre ed ha risposto a diverse domande. In studio è stato detto alla Guaccero che in puntata si son sentite "Troppe urla", e che il gioco ha dei "Meccanismi poco chiari". Lei ha risposto subito in maniera molto pacata: "Sì, è vero, è un programma che noi per primi stiamo ancora perfezionando e studiando. C’è molto lavoro da fare". Quando l’esperto TV Riccardo Bocca ha criticato il meccanismo del programma, che abuserebbe della pazienza dei telespettatori, Bianca si è limitata poi a rispondere: "Devo dire che è difficile la trasposizione televisiva delle dinamiche della trasmissione". L’atteggiamento maturo e onesto della conduttrice le è valso un applauso quando, in chiusura, uno degli analisti ha detto: "Io sono qua da 12 anni e non ricordo un ospite che abbia avuto l’onesta intellettuale di Bianca Guaccero. Vogliamo dirlo?".

