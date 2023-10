Arena Suzuki, l'ultima festa di Amadeus su Rai 1: revival con ospiti iconici, chi canta Tutte le anticipazioni dell'ultima puntata dell'evento musicale più atteso dell'anno, condotto da Amedeus e pronto a farci rivivere la musica più iconica

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La terza e ultima serata di Arena Suzuki dai ’60 ai 2000 promette di essere un evento spettacolare che trasporterà il pubblico in un viaggio musicale attraverso cinque decenni di successi italiani e internazionali. Questo straordinario spettacolo, condotto da Amadeus, si svolgerà nell’incantevole cornice dell’Arena di Verona. Il conduttore sarà affiancato da dj Massimo Alberti, e insieme faranno ballare il pubblico al ritmo delle canzoni più iconiche di questi cinque decenni, eseguite dagli stessi artisti che le hanno rese famose.

Le anticipazioni e la scaletta della puntata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000

L’ultima puntata di Arena Suzuki dai ’60 ai 2000 promette un’esperienza musicale straordinaria con una line-up eccezionale che abbraccia diverse epoche della musica. Natalie Imbruglia, celebre per i successi come Torn e Shiver, sarà uno degli ospiti più attesi, offrendo al pubblico interpretazioni emozionanti dei suoi brani iconici. I leggendari Kool & The Gang, associati al celebre Studio 54 di New York, faranno un ritorno trionfale con brani indimenticabili come Get Down On It. Il duo hip hop norvegese Madcon, noto per il successo del 2008 Beggin, infiammerà il pubblico con una energia contagiosa. George McCrae farà rivivere l’era disco con Rock Your Baby, mentre Stadio porterà la loro energia con Grande Figlio di Puttana, e Howard Jones farà rivivere gli anni ’80 con What Is Love.

L’edizione 2021 è stata un grande successo con Amadeus come conduttore e un’eccezionale line-up di artisti italiani. Tra i momenti salienti, Michele Zarrillo, Valeria Rossi, Pino D’Angiò, Ivana Spagna, Cecilia Gayle, Mal ed Eiffel 65 hanno offerto performance memorabili. La tribute band ufficiale degli ABBA, The Show, ha reso omaggio agli anni ’70 con Mamma Mia. L’hashtag #ArenaSuzuki è diventato un trending topic su Twitter, confermando l’interesse per lo spettacolo, mentre la presenza di Rai Radio 2 come radio ufficiale ha sottolineato l’importanza dell’evento nel panorama musicale italiano.

Dove e quando vedere l’ultima puntata del programma

Guardare il programma Arena Suzuki dai ’60 ai 2000 è un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica. Questo show offre un’eccezionale line-up di artisti italiani e internazionali, ognuno rappresentante un decennio diverso della musica. Le performance coinvolgenti, dagli anni ’60 agli anni 2000, sono un viaggio emozionante attraverso la storia della musica. Puoi goderti questo spettacolo straordinario stasera, mercoledì 4 ottobre alle 21.25 su Rai 1. Oppure su RayPlay in streaming in qualsiasi altro momento dopo la puntata. Non perdere l’occasione di rivivere i successi iconici e scoprire nuovi talenti in uno spettacolo che cattura l’anima della musica attraverso le più belle canzoni del nostro paese.

