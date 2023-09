Affari tuoi, imprevisto incredibile: “C’ha la panza di fuori”, ma Amadeus manda tutto in onda Episodio surreale nel corso della puntata di ieri del game show di Rai 1: il conduttore ha deciso di non fare tagli e di mostrare tutto quanto

Affari tuoi e Amadeus sono ormai sinonimo dell’access prime time di Rai 1 e ogni sera tengono compagnia al pubblico a suon di scatole e regioni. L’appuntamento di ieri mercoledì 27 settembre, tuttavia, non è stato come gli altri: un episodio surreale ha "guastato" la registrazione della puntata che, però, è stata mandata in onda in versione integrale su richiesta proprio di Amadeus. Scopriamo cos’è successo.

Affari tuoi: la "panza de fori"

Nel corso della puntata di ieri mercoledì 27 settembre 2023 di Affari tuoi si è assistito a un imprevisto surreale che ha portato all’interruzione del game show. Un "problema tecnico" che, tuttavia, non è stato poi tagliato dall’episodio andato in onda in televisione, nell’access prime time di Rai 1.

Durante un "cambio" del gioco condotto da Amadeus, infatti, è intervenuto un assistente di studio a richiamare l’attenzione del padrone di casa, chiedendogli di fermare un attimo la registrazione della puntata. Il tutto perché un membro del pubblico in studio, ben visibile dietro i concorrenti, aveva la camicia sbottonata. "Si vede la pancia de fori" ha sbottato il tecnico, andando verso il signore e chiedendogli di coprirsi.

Amadeus non taglia niente

L’episodio quantomeno curioso se non surreale ha costretto Amadeus a fermare il game show, ma non per questo l’intera registrazione, anzi. Il conduttore ha approfittato di questa gag imprevista per scherzare e promettere a tutto il pubblico di Rai 1: "Ma ci possiamo fermare per una panza de fori? (…) Andiamo avanti… Non taglio niente di questo! Mando tutto in onda, ve lo dico eh! Non taglio niente: quello che è accaduto lo vedete in onda. Dovete sapere cosa accade: si ferma la puntata per la pancia di fuori!".

L’imprevisto dal sapore surreale ha dato vita a una puntata indimenticabile di Affari tuoi, che è poi proseguita dopo lo stacco pubblicitario con Amadeus che ha presentato il protagonista di questo momento senza precedenti, Enrico: "Stai sereno adesso, stai tranquillo, non è che ti devi fare tutta la puntata dritto così. Se dovesse cedere di nuovo il bottone della camicia, l’unica che può essere preoccupata è la signora che si trova di fianco. Se le parte un bottone, parte un proiettile".

La serata è poi proseguita con i concorrenti che non hanno avuto fortuna e dopo vari rifiuti di cambio pacco hanno scelto la Lombardia e poi il Trentino Alto-Adige, ma la regione fortunata era la Puglia.

