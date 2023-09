Arena Suzuki dai 60 ai 2000, Amadeus torna su Rai1: scaletta e ospiti La prima puntata dello show musicale condotto dal presentatore del Festival di Sanremo, pronto a sorprendere gli italiani portando grandi nomi sul palco

Sabato 23 settembre alle 21.25 Amadeus torna su Rai1 con la prima puntata di Arena Suzuki, tre serate evento nate da un’idea dello stesso conduttore e da lui presentate al pubblico allo scopo di ripercorrere insieme 5 decenni di musica, dagli anni ‘60 ai 2000, con ospiti d’eccezione che stasera salgono sul palco dell’ormai celebre Arena di Verona, luogo a cui "Ama" è molto affezionato. Lo show, andato in onda per la prima volta nel 2021 con ottimi risultati per quanto riguarda gli ascolti, promette un nuovo viaggio nei ricordi attraverso quei successi immortali che hanno fatto la storia della musica. Il conduttore, lo ricordiamo, sarà affiancato da Massimo Alberti, dj storico e stimato dagli anni ‘80.

Arena Suzuki, anticipazioni e scaletta

La scaletta del 23 settembre è ricca di personalità che hanno contribuito a rendere più leggera la vita di diverse generazioni di spettatori, a partire da Trevor Horn, il leader dei The Buggles, pronto a salire sul palco con la sua intramontabile Video Killed The Radio Star. A seguire l’esibizione di Paola & Chiara che ripropongono all’Arena di Verona i loro successi degli anni 2000. E ancora Captain Sensible, con l’indimenticabile linea di basso elettrico che caratterizza il brano Wot, Rednex con Cotton Eye Joe, e Adriano Pappalardo che canterà una tra le sue canzoni più note al grande pubblico – Ricominciamo – dal centro della platea.

Ma non finisce qui, perché assieme agli artisti già citati completano il cast della prima puntata, sempre tenendo conto dell’ordine della scaletta, i Simple Minds – gli ospiti speciali della serata – considerato uno dei gruppi musicali più rappresentativi e influenti degli anni Ottanta e Novanta e di cui avremo modo di ascoltare le hit Don’t You (Forget About Me) e Alive and Kicking; il nuovo duo artistico composto da Francesco Renga e Nek i quali portano all’evento un medley dei loro brani più famosi; la band The Sugarhill Gang che canta Rapper’s Delight; Haddaway con la sua What Is Love; e Doctor & The Medics con Spirit In The Sky. Iva Zanicchi invece presenta sul palco due brani, Testarda io e Zingara, mentre Tavares si esibisce con More Than A Woman. Con loro anche Irene Grandi che canta la celebre Bruci La Città, seguita dalle Las Ketchup, il duo al femminile che ha segnato l’estate del 2002 con la hit Aserejé, ovvero quella che sentiremo su Rai 1 proprio questa sera, mentre il gran finale è affidato ad Alan Sorrenti e la sua meravigliosa Figli Delle Stelle.

Dove vedere Arena Suzuki dai 60 ai 2000 stasera in TV e in streaming

La prima puntata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000 va in onda sabato 23 settembre alle 21.25 su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay, piattaforma dove sarà anche possibile recuperare l’evento in un secondo momento. La seconda e la terza serata saranno trasmesse rispettivamente mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre, sempre sulla rete ammiraglia Rai intorno alle 21:30.

