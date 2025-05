'Con il cuore - Nel nome di Francesco', Carlo Conti riporta Lucio Corsi su Rai 1: cantanti, ospiti e scaletta Stasera - 24 maggio 2025 - torna la serata benefica con Carlo Conti: grande musica e super ospiti per una serata in nome della solidarietà.

Torna questa sera, sabato 24 maggio, Con il Cuore – Nel nome di Francesco, lo storico appuntamento di solidarietà condotto da Carlo Conti, in diretta su Rai 1 alle 21.25 dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi. Un evento che da oltre vent’anni unisce musica, spiritualità, racconto e beneficenza, promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi con il coordinamento di padre Enzo Fortunato. Ecco le anticipazioni della serata.

Con il Cuore – Nel nome di Francesco: tra musica e beneficenza

Anche quest’anno, Con il Cuore sarà molto più di un semplice spettacolo televisivo: sarà una vera e propria maratona del bene, pensata per sostenere i più fragili in Italia e nel mondo. Il ricavato della raccolta fondi anche stavolta andrà a favore delle Mense Francescane italiane, delle famiglie in difficoltà e dei progetti delle Missioni Francescane attive in tutti i continenti, con un occhio particolare alle popolazioni colpite dalle guerre. "Vogliamo essere strumento di dialogo e di pace in un mondo in guerra" ha spiegato padre Enzo Fortunato, ideatore dell’iniziativa e figura di riferimento della comunità francescana. In un tempo segnato da conflitti e disuguaglianze, Con il Cuore torna a ricordarci che c’è sempre una possibilità per costruire qualcosa di buono.

Come donare: il numero per la raccolta fondi

Tutti coloro che vorranno partecipare concretamente alla serata benefica potrà farlo con un gesto semplice ma ricco d’amore. La racconta fondi sarà attiva fino al 22 giugno attraverso il numero solidale 45515 dove sarà possibile donare 2 euro tramiite un SMS da cellulare oppure 5 o 10 euro chiamando da rete fissa.

Con il Cuore – Nel nome di Francesco, gli ospiti di Carlo Conti: Lucio Corsi torna su Rai 1

Sul palco, accanto a Carlo Conti, si alterneranno artisti del calibro di Arisa, Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara e Settembre. Ci sarà spazio anche per Lucio Corsi, il cantante toscano reduce dall’esperienza all’Eurovision 2025 dove ha concluso al quinto posto. In scaletta è previsto anche uno spazio per il sorriso con il comico Gabriele Cirilli, ma soprattutto per le testimonianze di chi ogni giorno sceglie di mettersi al servizio degli altri. Nel corso della serata, Paolo Brosio guiderà il pubblico in un viaggio emozionante tra i luoghi simbolo di Assisi, arricchendo la trasmissione con riflessioni e immagini cariche di spiritualità.

Come seguire Con il Cuore – Nel nome di Francesco

Come detto, l’appuntamento è per stasera su Rai 1 alle 21.25, ma Con il Cuore – Nel nome di Francesco sarà trasmesso anche in streaming su RaiPlay e, come sempre, reso accessibile da Rai Pubblica Utilità. Saranno disponibili i sottotitoli per non udenti sulla pagina 777 di Televideo e la descrizione audio-video sul canale dedicato Rai1 e su RaiPlay, per permettere anche ai non vedenti di cogliere ogni dettaglio della serata: luci, scenografie, gesti, colori.

Per chi non riuscisse a seguire la diretta, Con il Cuore – Nel nome di Francesco andrà in onda in replica domenica 8 giugno alle 16.15, sempre su Rai 1. Un’occasione per ritrovare un po’ di silenzio, bellezza e altruismo. In altre parole: per fare spazio al bene.

