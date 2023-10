Antonella Mosetti "azzanna" Federico Fashion Style: replica di fuoco post "Belve" Il parrucchiere delle star, ospite al programma della Fagnani, ha detto cose pesanti nei confronti della showgirl, e lei ha deciso di rispondere sui social.

Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style poiché parrucchiere molto popolare tra le star nostrane, è stato ospite nella puntata del 10 ottobre di Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2. Durante l’intervista, Federico ha avuto modo di parlare anche della showgirl Antonella Mosetti con la quale non ha un buon rapporto da ormai diverso tempo. Le sue accuse sono state abbastanza pesanti, tanto da portare Antonella a una dura replica attraverso i social. Ecco cosa ha detto.

Federico contro la Mosetti: "Mi deve ancora 600 euro"

Non è certo la prima volta che Antonella Mosetti e Federico Lauri si scontrano; la showgirl e l’hair-stylist hanno già avuto diversi screzi anche in passato. Tutto ciò era già successo anche negli studi di Live – Non è la D’Urso circa tre anni fa. In quel momento la showgirl era intervenuta per criticare il lavoro di Federico sui suoi capelli e lui aveva replicato accusandola già in quel momento di dovergli ancora dei soldi.

A distanza di tempo Federico è tornato a parlare di questo proprio durante l’intervista a Belve. L’hair-stylist dei vip ha utilizzato parole molto pesanti lanciando accuse anche molto forti. "Il problema di Antonella Mosetti non sono i capelli che cadono, ma il fatto che non passa la carta. Mi deve ancora 600 euro", ha affermato Federico. Parole che non sono certo piaciute ad Antonella, la quale ha di conseguenza replicato a tono sui social.

Antonella Mosetti replica alle parole di Federico Lauri

Antonella Mosetti, dopo le parole di Lauri a Belve, ha utilizzato le Instagram stories per rispondere a tono e, anche lei, non c’è andata giù molto leggera. "Molto felice di tutte le segnalazioni che mi stanno inviando, chi mi conosce sa che faccio questo lavoro da 30 anni. In teoria non dovrei neanche replicare. Però, in mondo come quello in cui viviamo oggi, anche se viviamo tragedie più grandi, invitano in Rai elementi che fanno abusivamente programmi tv pagando – ha detto la Mosetti – Basta guardarlo in faccia e si capisce tutto. Io non ho niente da recriminarmi, sono una persona generosa e onesta e ho evitato tutti, anche questo infimo personaggio. Il silenzio è l’arma più vincente e lo uso".

Pare quindi che la querelle tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti sia destinata a continuare. Al momento non c’è per nulla aria di pace e nonostante il "silenzio" della Mosetti, quasi certamente l’hair-stylist non se ne rimarrà ad ascoltare in silenzio. Come si evolverà la querelle? Staremo a vedere.

