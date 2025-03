Antonella Mosetti: “La lite con Federico Fashion Style? Tutto finto”, c’entra (anche) Barbara D’Urso La showgirl ha tirato in ballo un argomento risalente a cinque anni fa mentre lei e il parrucchiere vip erano ospiti di Live Non è la D'Urso e hanno litigato.

Antonella Mosetti è tornata a parlare della lite che ha avuto con Federico Fashion Style nel salotto di Barbara D’Urso in onda su Canale 5. Correva l’anno 2020 quando la showgirl romana era spesso ospite con il parrucchiere vip proprio a Live Non è la D’Urso. In più di un’occasione i due hanno litigato e soprattutto una volta quando la situazione è degenerata.

Antonella Mosetti e Federico Fashion Style a Live Non è la D’Urso

Quella volta quindi su Canale 5 Federico Fashion Style ha accusato Antonella Mosetti di non avergli pagato un’applicazione per delle extension, ben 600 euro. "Dovevi darmi 600 euro, ma sei sparita e mi hai bloccato", ha detto il parrucchiere e allora la situazione si è fatta incandescente. Lei ha dichiarato: "Stai facendo fare una brutta figura a tutti i parrucchieri d’Italia, perché io non ho debiti neanche con quello che mi lava la macchina. Ti ho pagato! E ricorda che fare i capelli non è far spendere 5/6mila euro, sei un ladro! Sei un ladro! Ti sta bene la mascherina perché fai le rapine, vai a fare le rapine in banca! Bello dire ad una donna ‘la carta non passa’, ti pagavo pure i pranzi! Stai zitta? A me stai zitta non me lo dici, vallo a dire a tua madre, gne gne gne!". Allora lui di tutta risposta ha detto: "Sei una buffarola! Non mi hai mai pagato, ti commenti da sola! Ah, comunque ho visto Wikipedia: l’ultima cosa che hai fatto l’avrai fatta 20 anni fa che manco ero nato. Io sono alla quinta stagione del mio programma. Ciao!".

La showgirl smentisce la lite

Antonella Mosetti è andata ospite del podcast No Lies e ha dichiarato che durante la trasmissione di Barbara D’Urso, che naturalmente non ne sapeva nulla, la lite con Federico Fashion Style era tutta una messinscena. Di preciso la showgirl ha affermato: "La lite con Federico Fashion Style non era realtà, mi fa ridere perché due mesi fa ha fatto il compleanno qui a Roma e sono andata. A un certo punto prende il microfono: "Va beh adesso lo dico, Antonella i soldi me li ha dati cash!". A ridere! Federico io l’ho portato in tv, io gli ho presentato Valeria Marini e tutti. Siamo amici. All’epoca non ci sentivamo da tanto tempo e lui ha colto la palla al balzo per farsi invitare dalla d’Urso e da lì abbiamo iniziato a battibeccare, ma niente di che".

