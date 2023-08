Antonella Fiordelisi "pizzicata" in discoteca con Spinalbese. Ecco cos’è successo I due ex Grande Fratello Vip sarebbero stati avvistati nello stesso locale. Possibile nuovo flirt dell’ex schermitrice dopo la fine della storia con Edoardo Donnamaria.

Nuovo amore in vista? Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati, e non è certo una novità. Ma di recente la bella influencer ex GF Vip è stata avvistata in compagnia di una sua vecchia conoscenza. Lui è Antonino Spinalbese, conosciuto da Antonella all’interno della casa, dove tra i due si era creato uno speciale legame di amicizia. Finito il programma, però, le loro strade si erano divise. Antonella si era legata sentimentalmente a Edoardo Donnamaria, fino all’epilogo infelice della loro storia. Ora è tornata single, e di recente l’hanno vista fare serata nello stesso locale in cui si trovava anche Spinalbese. Ecco i dettagli.

Antonella Fiordelisi e la serata in discoteca con Spinalbese

Antonella Fiordelisi è single. Antonino Spinalbese pure. Ed è bastato vederli insieme nello stesso locale (anche se nessuna foto ancora lo conferma) per scatenare le prime fantasie su un possibile, nuovo flirt tra vipponi. Archiviato un papa, dopotutto, se ne fa sempre un altro. E così dopo l’addio amaro a Edoardo Donnanmaria, la procace influencer potrebbe, sussurra qualcuno, essere già passata a una nuova frequentazione.

Gli ingredienti per un nuovo amore, in effetti, ci sarebbero tutti. La Fiordelisi e Spinalbese si erano incontrati durante la comune esperienza nella casa del Grande Fratello. E già da lì l’intesa era apparsa molto forte. Un’amicizia sincera, profonda, nata davanti alle telecamere di Mediaset e poi purtroppo sfumata una volta concluso il programma. Antonella, probabilmente, era troppo presa dall’amore travolgente con Edoardo Donnamaria per continuare quella frequentazione.

Ora però le cose sono cambiate. Il rapporto tra Fiordelisi e Donnamaria è finito, e anche in malo modo. Lei non ha nascosto dolore e delusione, e in qualche maniera sta tentando di riprendersi dal colpo. È andata in Sardegna, con amici e colleghi vip. E caso vuole che sia stata avvistata in un locale sulla Phi Beach di Olbia dove al momento di trovava anche Antonino Spinalbese.

A confermarlo sarebbero le storie Instagram di entrambi, anche se Antonino e Antonella non sono tecnicamente stati paparazzati insieme. Se la storia fosse vera, comunque, sarebbe un bello scoop da ombrellone. Antonino, dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, era stato accostato a diverse donne, tra cui Ginevra Lamborghini. Che la Fiordelisi sia allora la nuova fiamma del bel Spinalbese? Restiamo in attesa e vedremo.

